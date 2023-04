Eccezionale offerta di Poste a scadenza con interessi fino al 3% annuo, ma solo fino a questa data

Chi ha bisogno di investire i propri soldi per un breve periodo di tempo oggi ha l’imbarazzo della scelta. Grazie all’impennata dei tassi, le banche sono in competizione per accaparrarsi nuova liquidità e offrono rendimenti interessanti. In questa gara, le Poste lanciano una nuova eccezionale offerta per un investimento a tempo limitato. Ecco di cosa si tratta

Oggi, quasi tutti i risparmiatori sanno che i soldi sul conto bancario non fruttano nulla. Ma dove investire la liquidità in eccedenza in modo sicuro ed efficiente per ottenere un rendimento adeguato? Esistono diverse opzioni disponibili, come i conti deposito, i titoli di Stato e le obbligazioni corporate. Non esiste uno strumento migliore in assoluto, ma è possibile trovare la soluzione migliore in base alle specifiche esigenze.

Un conto di deposito non sempre è la soluzione ideale

Le esigenze possono essere le più varie. Per esempio, immaginiamo chi ha appena venduto una casa o chi ha ricevuto una discreta somma da una eredità, e vuole proteggere i propri fondi per un limitato periodo di tempo. Invece che lasciare il capitale sul conto corrente, una scelta saggia potrebbe essere quella di investire il denaro anche solo per un breve periodo. La scelta potrebbe ricadere su di uno strumento senza rischi e senza dover bloccare i fondi per un lungo periodo.

In questi casi, un conto deposito potrebbe essere adatto, perché offre tassi di interesse competitivi e la flessibilità di poter prelevare i fondi in qualsiasi momento. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti da considerare prima di scegliere un conto di deposito. Tra queste la sicurezza sul capitale impiegato, che è solo fino a 100.000 euro. Le somme oltre 100.000 euro non sono garantite dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, quindi sono a rischio se la banca fallisce.

Eccezionale offerta di Poste per chi ha un libretto Smart

La soluzione potrebbe arrivare dalle Poste italiane. I soldi depositati sui libretti delle Poste sono garantiti dallo Stato tramite Cassa depositi e prestiti, indipendentemente dall’importo. Questo è il motivo per cui i rendimenti di questi strumenti sono inferiori a quelli dei conti di deposito bancari, che possono essere considerati strumenti analoghi.

Le Poste, per arginare la concorrenza delle Banche da qualche giorno hanno lanciato una nuova offerta, Supersmart premium 300. Poste offre un rendimento del 3% lordo per 300 giorni a chi versa nuova liquidità sul libretto Smart. Questa eccezionale offerta di Poste, però, ha due limitazioni temporali. La prima è la sua durata, ovvero 300 giorni. Alla scadenza il rendimento torna a essere quello previsto in condizioni normali. La seconda limitazione riguarda il periodo di sottoscrizione. Chi desidera avere un rendimento del 3% deve versare il denaro sul libretto entro l’8 maggio.