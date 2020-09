Quando sentiamo dire che le scorregge delle mucche sono una delle cause dell’inquinamento e del riscaldamento globale il nostro primo istinto è quello di farci una risata. Sembra assurdo che una cosa così comica e degli animali così innocui siano così dannosi. La realtà però è diversa e forse più preoccupante del previsto.

È vero che le scorregge di mucca inquinano così tanto?

La risposta breve è sì. Una mucca produce infatti dai 300 ai 500 litri di metano al giorno. Ciò è equivalente a circa 35 litri per litro di latte. Il metano non viene solo espulso dalle mucche. Questo viene infatti anche prodotto dal letame. E le conseguenze per l’atmosfera sono molte. Il metano è infatti un gas serra che contribuisce al riscaldamento climatico. Ben il 14% del metano presente dall’atmosfera sembra arrivare proprio dalle mucche.

Negli Stati Uniti, per esempio, le emissioni di mucca e l’inquinamento del settore bovino sono la causa del 2,2% dell’inquinamento totale nazionale. Il rischio non è solo per l’ambiente. Ha fatto il giro dei giornali, ad esempio, la notizia di una stalla esplosa in Germania. La ragione? Le mucche chiuse nella stalla hanno prodotto talmente tanto gas da provocare, alla prima scintilla, una fortissima esplosione.

Come far fronte a questa minaccia ambientale

D’ora in poi quando vi chiederanno: è vero che le scorregge di mucca inquinano così tanto? Saprete rispondere di sì. Quali sono però i modi per far fronte a questo problema. Se non si può impedire alle mucche di scorreggiare, è possibile ridurre i litri di metano emessi. Un metodo è quello di dare agli animali un cibo più sano e più digeribile. Secondo alcune teorie, inoltre, riducendo l’apporto di carboidrati e inserendo della citronella nel mangime si possono ridurre le emissioni. Altri hanno pensato a modi alternativi in cui usare il gas.

Questo può essere infatti usato come carburante. Uno scienziato argentino ha progettato uno zaino che raccoglie il metano delle mucche. In modo da non liberarlo nell’atmosfera. Che fare però del gas raccolto? Il prodotto può essere raffinato e poi usato come del normale metano. 300 litri di gas, cioè la quantità emessa in un giorno, possono infatti alimentare un frigorifero per una giornata.