Per conquistare un uomo o una donna quali sono le frasi giuste da dire? Chiaramente non esiste il manuale della buona seduttrice o del buon seduttore. Ma di certo le frasi giuste da dire per conquistare un uomo o una donna ci sono. E possono essere sfruttate all’occorrenza per fare colpo. Questo perché non sempre bastano i gesti ed i sorrisi. E lo stesso dicasi per gli sguardi rispetto invece al peso che possono avere le parole.

Come conquistare un uomo con frasi intriganti e misteriose

Per esempio, su come conquistare un uomo o una donna non è necessario far leva su frasi provocanti. Meglio quelle intriganti. Perché tra le frasi giuste da dire per conquistare un uomo o una donna il mistero attira. Per esempio, dicendo ad un uomo che le sue parole ti sono entrate subito, in un solo secondo. Oppure fare apprezzamenti sul suo sguardo. Pure la donna, al pari dell’uomo, se vuole sedurre deve necessariamente stupire il potenziale partner.

Come conquistare una donna attivando una forte connessione

Se un uomo vuole conquistare una donna, e riesce ad instaurare una forte connessione, allora è già a metà dell’opera. Per esempio, con frasi di apprezzamento sul fatto che una cosa su tutte ti piace di lei. Quella di essere sempre sé stessa. Inoltre, passando da una comunicazione distaccata ad una più diretta l’uomo può poi sondare il terreno. Per capire se si può andare oltre una semplice amicizia.

Al riguardo bastano frasi strategiche come “ti fidi di me?” Una frase semplice alla quale una donna può rispondere con sincerità. Senza dover andare a scoprire tutte le carte. Perché quella relativa a come conquistare un uomo o una donna è una partita che si gioca sulla strategia. E che si gioca su più fronti e sul filo dell’equilibrio. Partendo dall’evitare il classico o la va, o la spacca. Ma anche evitando nello stesso tempo di tirarla troppo per le lunghe.