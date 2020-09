Avete preso da poco un gattino e non sapete decifrare i suoi comportamenti? Adottare un gattino potrebbe sembrare una scelta saggia, molti affermano che il gatto sia un animale abituato alla solitudine e alle lunghe dormite, e soprattutto indipendente. Ma la realtà è diversa. Tralasciando i pochi felini che rispecchiano queste caratteristiche, la maggior parte è in richiesta costante di attenzioni e coccole. Ma come capire se il nostro gatto ci ama o no? Come sapere se sta bene, si annoia o vorrebbe passare più tempo con noi? Oppure perché il vostro micio è inspiegabilmente aggressivo? Ecco alcuni consigli per capirlo ed educarlo.

Innanzitutto, analizziamo gli occhi del gatto

Infatti da lì potremmo capire meglio quanto ci apprezza. Se il nostro animaletto guardandoci socchiude gli occhi a mezzaluna è come se ci sorridesse. Siamo distesi sul letto e il nostro gattino si mette di schiena, mostrando la pancia. Con questo comportamento espone la parte più vulnerabile di sé, quindi si fida del suo padrone e si sente protetto.

Il vostro gatto vi segue per tutte le stanze e vi aspetta davanti alla porta dopo il ritorno dal lavoro? Possiamo inserire tale comportamento nella lista delle cose che il felino fa per farsi notare dal padrone e dimostrargli tutto l’affetto che prova. Infine, il gatto che ‘fa la pasta’ sulla tua pancia rispecchia esattamente uno dei momenti più rilassanti, infatti è accompagnato dalle fusa.

Cosa fare però quando il vostro micio è inspiegabilmente aggressivo? ? Prima di tutto cercate di distrarlo dal momento di rabbia, se non ci riuscite portate con voi uno spruzzino con l’acqua e usatelo quando sta per attaccarvi. I gatti sono sensibili alla voce alta, proprio per questo risulta fondamentale sgridarlo guardandolo negli occhi ad alta voce. Un altro deterrente per il suo attacco potrebbe essere quello di utilizzare il rumore dello spruzzo del deodorante per farlo scappare e distoglierlo dal suo obiettivo: mordervi.

Approfondimento

Ecco perché dovresti coccolare il tuo gatto con un pennello.