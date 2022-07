Se pensiamo a dei lunghi viaggi fuori dall’Europa in molti immaginano i classici viaggi in India, in America o in Africa. Alla fine della fiera le destinazioni più amate sono sempre le solite, che passano nelle rotte più battute dai turisti. Però il Mondo è molto grande e la maggior parte di esso è ancora poco conosciuto da noi europei. Esistono moltissimi Paesi e regioni meno famosi e celebrati, ma non per questo meno belli. Oggi vogliamo parlare proprio di uno di questi, un luogo affascinante quanto sconosciuto. Vedremo perché è uno dei Paesi più belli del Mondo questa destinazione di nicchia.

Una perla nascosta nel mezzo del Sudamerica

Chi ama il Sudamerica è possibile che conosca la Colombia, il Brasile e l’Argentina. Negli ultimi dieci anni anche la Bolivia ha conosciuto grande successo. Questi luoghi hanno un turismo sviluppato e ricco e sono amatissimi dagli occidentali. Se moltissimi ogni anno visitano il Salar de Uyuni o Buenos Aires, le stupende Cascate dell’Iguaçu o il deserto di Atacama, in pochi conoscono uno dei Paesi più isolati del Mondo.

Stiamo parlando del Paraguay, che si trova nel cuore dell’America Latina. Questo Paese possiede pochi abitanti, una natura lussureggiante ed incontaminata e una cultura unica. A causa della sua situazione isolata conosce poco turismo ed è fuori dalle rotte dei viaggi organizzati. In realtà, oltre ad offrire bellezze culturali peculiari, è molto ricco di cultura enogastronomica e naturalistica.

È uno dei Paesi più belli del Mondo ma in pochi lo visitano

Se vogliamo scoprire il Paraguay possiamo iniziare dalla capitale Asunción. Questa città è piccola e si può girare in pochi giorni, ma non finisce di stupire. Tra musei antropologici e santuari mariani, Asunción possiede ristoranti di livello e quartieri ricoperti di murales. Grazie ad un fermento culturale tutto nuovo possiede locali notturni interessanti ricchi di musica e spettacoli.

Da qui possiamo partire alla scoperta del Chaco, il grandissimo territorio arido che arriva sino alla Bolivia. Qui potremo avvistare giaguari e puma, tucani e altri animali esotici. Potremo visitare le comunità mennonite e quelle guaraní, esplorando la foresta.

Poi potremo anche visitare le missioni gesuitiche nei dintorni di Encarnación, alla scoperta dell’evangelizzazione cristiana che ha avuto luogo nel 17esimo secolo. Rimarremo sorpresi perché il Paraguay è un Paese sicuro ed economico, in cui ci si può spostare senza difficoltà. Rimarremo stupiti dalla bellezza incontaminata di questo luogo diverso da ogni altro e vorremo ritornarci presto.

