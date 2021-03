La batteria come anche alcuni componenti del cellulare sono dei pezzi abbastanza delicati e vanno trattati secondo le regole. Tuttavia c’è un’abitudine che può mandare il telefono in tilt. Purtroppo è un gesto molto comune l’errore fatale che rovina batteria e smartphone.

Errori comuni col cellulare

Fra gli errori più comuni che si commettono col cellulare ve ne sono alcuni che bisogna assolutamente evitare. Uno di questi è lasciare lo smartphone direttamente colpito dalla luce solare. La luce del sole oltre a far aumentare la temperatura del telefono, rovina lo schermo e la riproduzione dei colori.

A volte si ignora che il telefono ha un sistema interno di controllo che verifica costantemente la sua temperatura. Per il suo buon funzionamento il telefono deve lavorare entro i limiti di calore assegnati dalla casa di produzione.

È un gesto molto comune l’errore fatale che rovina batteria e smartphone

Parte importante del cellulare è la batteria, che ha due funzioni: accumula energia e la restituisce poco per volta. Essendo di dimensioni molto piccole è anche abbastanza sensibile e potrebbe danneggiarsi.

La causa più comune che la rovina è caricare il telefono con dei caricabatteria non originali. Molti non sanno che le batterie non sono tutte uguali e ogni batteria si ricarica con una certa potenza di energia. Se si utilizza un caricabatteria diverso, si forza la capacità della batteria i cui delicati componenti interni comincerebbero a rovinarsi.

Salvaguardare la batteria

Le batterie moderne sono sottili, molto potenti e garantiscono diverse ore di funzionamento. Purtroppo questa potenza richiede costruzioni sempre più complicate e molto precise. Un caricabatterie diverso dall’originale potrebbe portare troppa o poco energia alla batteria danneggiandola.

La batteria comincerebbe a funzionare male e questo potrebbe danneggiare anche le altre componenti del telefono, che non funzionerebbe più come prima.

Inoltre cambiare la batteria non sempre si può, perché i telefoni fanno blocco unico con essa. Per questo motivo usare il caricabatteria originale è garanzia di durata per il nostro smartphone. Sempre a patto che non si lasci in carica per tutta la notte.

Ecco un buon consiglio per chi dorme col cellulare sul comodino.