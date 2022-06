È un diploma ciò che serve per poter partecipare a questo concorso e sognare il posto fisso nella città, medaglia di bronzo per qualità della vita

Per chi sogna un posto fisso in una provincia ricca di natura e panorami mozzafiato, forse è arrivata l’occasione giusta. Spesso ci scoraggiamo nella ricerca di un posto di lavoro stabile perché magari siamo in possesso solo del diploma. A volte però, ci sono delle occupazioni anche nel settore pubblico, per le quali non occorre la laurea. Per i più giovani, ad esempio, è possibile diventare animatori di colonie estive. Per gli over 20, in Trentino, si sono aperte le sessioni di alcuni concorsi come assistenti amministrativi dell’azienda sanitaria.

L’Azienda sanitaria trentina, APSS, ha indetto un concorso per Assistenti amministrativi con assunzione a tempo indeterminato. La scadenza per presentare le domande d’ammissione è venerdì 24 giugno a mezzogiorno. Oltre ai consueti requisiti come l’assenza di condanne penali, è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Sarà possibile indicare la preferenza di destinazione fra Trento, Rovereto, Cavalese, Borgo Valsugana, Pergine Valsugana, Cles, Arco, Tione o Mezzolombardo. La selezione si svolgerà mediante tre prove: prova scritta, prova pratica con risoluzione di un caso di specie e prova orale. Tutte le informazioni e il form per la domanda sono sul sito ufficiale.

Assistente Amministrativo Contabile in Comune

Altri concorsi sono però stati indetti nella provincia trentina. Chi fosse in possesso di un diploma superiore quinquennale potrà partecipare al concorso indetto dal comune di Stenico. Le domande dovranno pervenire entro il 5 luglio. Medesimo profilo professionale è ricercato dal comune di Vallelaghi. Si aggiunge però il requisito del possesso della patente B. In questo caso la scadenza per la presentazione delle domande è l’8 luglio.

Agente Forestale

La Provincia Autonoma di Trento ha indetto un concorso per l’assunzione di un agente forestale. La figura richiesta dovrà possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quinquennale come:

perito agrario;

perito agro-tecnico;

geometra;

perito edile;

liceo scientifico;

diploma di laurea triennale o quinquennale in ambito forestale, agrario o ambientale.

È richiesta, inoltre, la patente B. Le domande d’ammissione dovranno pervenire entro le 12.00 del 24/6. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Provincia Autonoma di Trento alla sezione concorsi.

È un diploma ciò che serve per conquistare un posto fisso in Trentino.

