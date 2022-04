Per chi è alla ricerca di un lavoro estivo appagante in Trentino si cercano 120 animatori per colonie estive di bambini e ragazzi

Per diversi anni l’Associazione Sportivando ASD curerà la maggior parte delle colonie estive organizzate nella Provincia di Trento. Questa opportunità di attività per tempo libero unita al divertimento con altri coetanei riguarderà una fascia di utenti ampia. Potranno, infatti, partecipare bambini e adolescenti dai 4 fino ai 14 anni.

L’Associazione cerca quindi 120 animatori che intrattengano e si occupino dei giovani partecipanti alle colonie. Vediamo nel dettaglio i profili ricercati.

Le risorse ricercate saranno impiegate presso le colonie della Piana Rotaliana, nei centri valsuganotti di Pergine e Caldonazzo, infine a Trento e Rovereto. È richiesto un impegno full-time durante tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Il weekend sarà totalmente libero. La ricerca è rivolta a giovani diplomati o universitari soprattutto. Unico requisito indispensabile è la maggior età. Naturalmente verrà data precedenza a coloro che abbiano una formazione in ambito pedagogico, diplomi o laurea. Nel caso però non se ne fosse in possesso, esistono appositi corsi per ottenere l’attestato di operatore di colonia estiva.

La ricerca è rivolta a persone di entrambi i sessi.

Quali figure in particolare si ricercano?

La ricerca di Sportivando interessa diversi profili:

per l’attività di aiuto compiti, saranno inseriti 2 operatori qualificati per bambini con disturbi del Neurosviluppo come ADHD (il Disturbo dell’attenzione iperattività);

60 animatori di colonia;

20 operatori per Enjoy Camp ossia persone che sappiano condurre attività della colonia in lingua inglese per bambini dagli 8 ai 14 anni;

4 esperti di tennis;

20 esperti di attività motoria;

1 mago o illusionista;

una risorsa con competenze sull’energia rinnovabili per un progetto educativo su questo tema;

5 addetti al laboratorio di canto;

2 esperti di calcio;

2 esperti di pallavolo;

un addetto alle letture animate.

Fra le abilità, le cosiddette skills, sono apprezzate la pazienza e ovviamente la predisposizione a lavorare con i bambini.

Cosa fa esattamente un animatore di colonie?

All’animatore di colonia o di centro estivo sono affidati la cura e la custodia dei piccoli partecipanti durante le attività presso le sedi o in trasferta. Saranno svolte attività ludiche o motorie e laboratori. Per quanto riguarda le trasferte ci saranno le uscite in piscina, sul territorio limitrofe oppure gite nei principali parchi di divertimento.

Sarà possibile candidarsi recandosi sul sito e cliccando nella apposita sezione Lavora con noi.

Per chi è alla ricerca di un lavoro estivo ecco dunque una offerta di lavoro imperdibile.

