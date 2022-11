È un borgo a pochi passi da Arezzo che ci permette di fare numerose foto per le cartoline di Natale

Se vogliamo fare una gita prima di Natale e fare il pieno di foto da utilizzare per le cartoline possiamo recarci nel Casentino e visitare il sorprendente borgo di Poppi. Per chi è appassionato di natura e di storia medievale sarà una vera sorpresa. A darci il benvenuto è il Castello dei Conti Guidi, la famiglia che ha dominato a lungo i possedimenti della zona. È uno dei castelli meglio tenuti di tutta la Toscana grazie ai diversi lavori fatti negli anni. Costruito nel XIII secolo, è uno dei monumenti più visitati nei pressi di Arezzo. Speciale è la biblioteca interna che contiene 25mila volumi antichi che attirano i turisti di ogni nazionalità. Stesso effetto lo fa la torre da cui si può godere di una vista mozzafiato.

Il centro storico è ricco di simboli cristiani che ci riportano indietro nel tempo. È facile ritrovare la spiritualità e racchiudersi in autentici momenti di riflessione. L’Abbazia di San Fedele si trova nella via principale del borgo vecchio e gli esterni in pietra, gli affreschi all’interno e il crocefisso la rendono davvero unica.

Natura ricca e lussureggiante

È un borgo a pochi passi da Arezzo e ci dà numerose cartoline da regale ad amici e parenti. Poppi presenta alle porte del paese un suggestivo monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Immerso nel verde e con il Castello dei Conti Guidi a fare da sfondo potremmo fare foto indimenticabili e di grande effetto.

Poppi si trova al centro del Casentino, una delle 4 vallate della provincia di Arezzo. Nella valle scorre il primo tratto dell’Arno e il paesaggio e molto vario. Se siamo appassionati di natura troviamo montagne, zone pianeggianti e collinari e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, zona ricca di antichi borghi con centri storici tutti da scoprire. Passeggiando per quello di Poppi possiamo incontrare anche la Torre dei Diavoli, l’alloggio della famiglia Conti Guidi prima che venisse edificato il castello. Fuori dal paese, invece, troviamo il Parco Zoo costruito nel 1973 in cui viene curata la fauna di origine europea.

È un borgo a pochi passi da Arezzo con molte attività diversificate

Oltra a passeggiare per il borgo fotografando scorci architettonici antichi, dovremmo perderci con le escursioni nelle foreste. Scegliamo il sentiero che ci porta al belvedere e da lì fotografiamo tutta la zona circostante. Si tratta di una bellissima vista che ci darà cartoline indimenticabili.

Se c’è venuto appetito, ci sono diverse trattorie che ci cucineranno il tortello di patate, simbolo dell’Alto Casentino. Carne secca, pasta bianca e noce moscata sono i segreti di questo piatto che arricchisce le sagre dei dintorni. Scegliamo un bed & breakfast vicino al centro storico, i prezzi sono contenuti, potremmo muoverci a piedi ed esplorare la zona con calma. Non dimentichiamoci che a Poppi una delle attività più rinomate riguarda l’arte del mobile. Numerosi oggetti in stile rustico, rinascimentale e moderno si trovano nei negozi. Oltre alle cartoline, potremmo trovare anche diversi regali di Natale. Le occasioni del posto dovrebbero essere sfruttate al meglio delle nostre possibilità.