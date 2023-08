Ragni e ragnatele saranno un lontano ricordo dopo aver applicato questi geniali trucchetti per debellarli definitivamente

Le ragnatele che si formano in casa non sono di certo un bel vedere. Per eliminare totalmente, è bene evitare che i ragni penetrino all’interno delle nostre case. Ci sono tanti modi per tenere alla larga questi insetti. Scoprili tutti!

Un vecchio detto dice che “ragno porta guadagno”. Sarà anche vero, però, avere ragni che girano per casa e lanose ragnatele che pendono dal soffitto non fa piacere a nessuno.

Eliminare le ragnatele è piuttosto semplice e neppure tanto faticoso. Se disposte ad “altezza d’occhio”, le possiamo rompere e spazzare via con un semplice panno termostatico, di quelli “acchiappa povere”. Se in alto, su soffitti e sulla parte alta di porte e pareti, basterà ricoprire una scopa con uno straccio pulito e fare una rapida passata. Tuttavia, così facendo abbiamo soltanto risolto il problema più evidente. Per evitare la ricomparsa delle brutte ragnatele, occorre andare alla radice del problema e quindi evitare che i ragni infestino casa nostra.

Dove si annidano i ragni

Come gran parte degli insetti, come ad esempio i pesciolini d’argento, anche i ragni sono difficili da notare perché si nascondono dietro i mobili e negli anfratti, a anche minuscoli dei muri. Spostiamo i mobili ed osserviamo quindi molto attentamente le pareti. Se scoviamo buchi e crepe, provvediamo subito a sigillarli con del silicone.

Ragni e ragnatele saranno un lontano ricordo grazie a questi geniali consigli

Come già accennato, per prevenire la formazione delle ragnatele, occorre evitare che i ragni entrino in casa. Questi arrivano dall’esterno. Sono tante le sostanze che danno fastidio ai ragni. Abbiamo un’ampia scelta di prodotti tra cui poter scegliere da sistemare lungo le soglie di casa, vicino alle porte-finestra e lungo i davanzali delle finestre.

Anzitutto, proviamo a spruzzare una soluzione composta da acqua e aceto bianco. In alternativa, può andare bene anche la candeggina.

Castagne e noci aperte a metà infastidiscono i ragnetti. Lo stesso vale per le bucce degli agrumi, come arance, limoni, mandarini e pompelmi.

Ma non è ancora finita. I ragni sono proprio animaletti molto schizzinosi! Sono infastiditi anche dal profumano della menta e da quello dell’olio di Neem. Basterà allora spruzzarne una decine di gocce di olio essenziale diluito in acqua nei punti strategici.

Anche le piante aromatiche non sono gradite ai ragni. In particolare, stanno alla larga quando avvertono il sentore di basilico, timo limone, lavanda, aglio e citronella.

Consigli e buone abitudini per tenerli lontani

Vediamo ora alcune buone pratiche da mettere in atto a titolo preventivo. Ovvero, eliminare da casa tutto ciò che può attirare ragni e altri insetti.

Anzitutto, tenere in ordine il giardino avendo cura di strappare le erbacce. All’interno, invece, pulire con regolarità i pavimenti. Fare la polvere regolarmente, mettere in ordine oggetti accatastati e buttare via vecchi giornali e riviste. Evitare il più possibile carta e cartone, ad esempio, sistemare abiti e accessori all’interno di scatole di plastica. Ogni giorno, ricordarsi di arieggiare i vari ambienti, un a buona abitudine che tutti dovrebbero avere, indipendentemente da ragni e insetti vari. Infine, per l’esterno, preferire le luci di colore giallo o blu.

Applicando qualcuno di tutti questi consigli, stai certo che ragni e ragnatele saranno un lontano ricordo!

