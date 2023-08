Macchine da caffè a cialde o in capsula: offerte per comprarle e cos’è il comodato d’uso

Tra le bevande più consumate nel Mondo c’è il caffè. Ci sono diverse qualità e metodi per prepararlo. Se vogliamo comprare una macchina espresso abbiamo l’imbarazzo della scelta. Vediamo tra le marche più conosciute le offerte e se conviene in alternativa il comodato d’uso.

Ci sono delle abitudini piacevoli a cui è difficile rinunciare. C’è chi ama gustare un pezzetto di cioccolato fondente nel pomeriggio e chi sgranocchia frutta secca in ufficio o non rinuncia alle patatine in busta.

Ogni giorno nel mondo si consumano innumerevoli tazzine di caffè. Questa nera bevanda piace a molte persone e berla è un’abitudine a cui difficilmente rinunciano. La polvere con cui si prepara si distingue in tante varietà. Pensiamo al caffè arabico, di qualità robusta o excelsa e così via. Anche la bevanda in sé si può preferire in modi diversi. Al bar possiamo ordinare un caffè espresso, corto, lungo, macchiato o corretto, ad esempio.

A casa si prepara di solito con la caffettiera classica o napoletana, ma in molti ormai usano pure la macchinetta che permette a volte anche di montare la schiuma per il cappuccino.

Macchine da caffè a cialde o in capsula: offerte attuali su internet

Se vogliamo bere comodamente a casa il nostro caffè e magari provare tanti gusti aromatizzati, possiamo comprare una macchinetta espresso. Tra le più complete ci sono quelle che macinano i chicchi. Di solito però si usano le cialde oppure le capsule con un quantitativo monodose di polvere di caffè. Scopriamo qualche offerta sul web relativa alle marche più diffuse.

La macchina da caffè De’ Longhi EN80.B di colore nero per capsule Nespresso sul sito MediaWorld costerebbe 78,99 euro con consegna gratuita.

Tra le macchine automatiche e manuali per cialde c’è la Didiesse Frog Revolution. Sul sito Dilellashop si potrebbe comprare a 106,59 euro con consegna a pagamento.

Della Bialetti la macchinetta per caffè espresso modello Gioia con 32 capsule incluse al momento su Amazon si venderebbe a 55,99 euro.

Sul sito di Unieuro la Krups Essenza Mini XN110B10 per caffè in capsule attualmente costerebbe 81,99 euro con consegna gratuita.

Cos’è il comodato d’uso e a chi potrebbe servire

Macchine da caffè a cialde o in capsula: offerte se ne trovano tutto l’anno e sono molto invitanti. C’è un altro sistema però per farci a casa un espresso, il comodato d’uso gratuito. Un’azienda fornisce per un tempo pattuito una macchinetta, di cui resta proprietaria. Si impegna all’assistenza clienti, tecnica e alla manutenzione senza oneri in cambio di acquisti periodici da parte del cliente di capsule di caffè. Allo scadere del contratto bisogna restituire la macchina espresso.

Sarebbe indispensabile rispettare il numero di ordini pattuito e usare capsule originali fornite dall’azienda. Questo sistema sembrerebbe conveniente soprattutto se si tratta di uffici o attività in cui il consumo giornaliero di caffè è considerevole e si può incappare in guasti.

(n.d.r. Proiezionidiborsa si limita a riportare delle informazioni a titolo gratuito. La società e l’autore dell’articolo non hanno alcun rapporto diretto o indiretto e nessun interesse con le aziende indicate)