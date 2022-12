Come difendere il cane dal freddo: consigli su cibo, cuccia e cura del pelo che non tutti conoscono

Come difendere il cane dal freddo-proiezionidiborsa.it

Qualche consiglio per proteggere gli amici a 4 zampe dal freddo facendo attenzione alla dieta, alla cuccia e a quando si esce per le passeggiate.

Il pungente freddo invernale non mette a dura prova solo la nostra salute, ma anche quella delle piante e degli amici a 4 zampe. A noi spettano raffreddore e influenze, oltre a rossori e secchezza che interessano la cute.

Dal canto loro, le piante risentono del gelo diventando più fragili, ma soprattutto sono spoglie: insomma, una vera desolazione per giardini e terrazzi. Tuttavia, ci sono alcune specie resistenti che riescono a dare colore e vivacità agli esterni anche in questa stagione così impervia.

Per quanto invece riguarda gli animali, qualcuno potrebbe forse sottovalutare la situazione, pensando che tendano a soffrire meno il freddo perché naturalmente ricoperti di pelo. Certo, ci sono animali il cui manto è una sorta di arma di difesa contro le basse temperature, ma per altri non è così.

Ad esempio, i cani non sono tutti predisposti a reggere le basse temperature: quelli a pelo corto hanno sicuramente più difficoltà ad affrontarle. Tra l’altro, non solo l’aria fredda, ma anche il semplice contatto con erba bagnata, brina o ghiaccio può sollevare delle problematiche a livello di salute.

Anche i cani possono infatti sviluppare infezioni alle vie respiratorie che portano non solo tosse, ma addirittura laringiti o tracheiti, che potrebbero evolvere in bronchiti.

Detto questo, sorge quindi spontanea la domanda: come difendere il cane dal freddo in maniera adeguata? Ecco qualche consiglio per proteggerlo al meglio non solo quando viene portato fuori, ma anche sui fronti dell’alimentazione e dei suoi spazi.

Cosa deve mangiare Fido?

Visto che appunto le temperature si abbassano, anche l’organismo del nostro amico a 4 zampe richiede più energie per scaldarsi. Solitamente i cani mangiano due volte al giorno, per cui, in questo periodo, potremmo concedere loro un pasto in più, soprattutto se cuccioli o anziani.

Naturalmente cerchiamo di controllare sempre l’apporto calorico, puntando su cibi sani ed evitando spuntini sbagliati come il classico pezzo di pane. Un alimento apparentemente semplice e innocuo, ma che in realtà porta ad un surplus di carboidrati e zuccheri che al cane non fanno bene.

Attenzione poi anche all’acqua con cui ricarichiamo la ciotola, che non deve assolutamente essere fredda, ma è da servire a temperatura ambiente. Inoltre sarebbe meglio preferire contenitori in plastica piuttosto che in metallo.

Come difendere il cane dal freddo: ecco alcuni trucchetti per curarlo al meglio

Sempre restando nei pressi della cuccia, vediamo insieme come allestirla correttamente in queste settimane, specialmente se l’abbiamo collocata in giardino.

Innanzitutto sarebbe bene sollevarla da terra con un rialzo di qualsiasi tipo per poi procedere isolandola internamente anche con del banale polistirolo. Non devono ovviamente mancare coperte calde morbide, da cambiare regolarmente.

E quando si porta il cane a passeggio?

Certo è che anche in inverno dobbiamo portare il cane a sgranchirsi le zampe, ma come comportarsi? È meglio avere a disposizione cappottini o impermeabili, da far indossare specialmente ai cani a pelo corto.

E anche qualora venissimo colti alla sprovvista, non c’è problema: basta ricordarsi di asciugare sempre il pelo, concentrandosi soprattutto nella zona delle orecchie, particolarmente delicata.

Infine, ugualmente fondamentale è la protezione dei cuscinetti plantari, che potrebbero risentire di un’ustione da congelamento post contatto prolungato con ghiaccio o neve.