Tutti noi automobilisti desideriamo risparmiare sulla benzina. Pochi sanno che non è solo il tipo di prestazione della macchina o la sua alimentazione ad incidere sui consumi. Infatti una determinante spesso sottovalutata è data dalle abitudini di chi guida. Ebbene è sorprendente quanto questi trucchetti geniali ci fanno risparmiare benzina.

Si può risparmiare fino al 30% di carburante adottando uno stile di guida fluido e lineare. Dunque, bisognerà evitare partenze a scatto e frenate brusche. Anche in autostrada ridurre la velocità massima a 110 km orari potrebbe far economizzare fino a 8 litri di benzina su una tratta di 500 km. Dunque un beneficio considerevole al nostro portafoglio.

Nello stesso modo suggeriamo di limitare i cambi di marcia. Se infatti scaliamo improvvisamente le marce mandiamo il motore su di giri. Questa operazione determina un deciso incremento del carburante bruciato. Mantenere la velocità costante quindi, anche sulle strade a scorrimento veloce, è un’ottima soluzione di risparmio.

Quasi tutte le macchine moderne hanno in dotazione il dispositivo start/stop. Questo consente all’automobile di spegnersi ogni volta che è ferma. Nel caso non si disponga di questo optional è buona norma spegnere il veicolo manualmente quando si può. Non solo infatti c’è il consumo effettiva, ma l’alternanza dei comandi di frizione e freno comporta un grosso dispendio di benzina.

Ancora l’uso del condizionatore influisce notevolmente sulle spese. Sebbene nei mesi caldi sia un toccasana per la salute, consigliamo di regolare il termostato con oculatezza. Un trucco è quello di cambiare spesso il filtro. Questo perché un filtro nuovo riscalda e raffredda più velocemente consentendo quindi un minor dispendio.

È sorprendente quanto questi trucchetti geniali ci fanno risparmiare benzina

Poche persone sanno che tenendo i finestrini dell’auto chiusi il consumo di carburante si può addirittura dimezzare. Alla base vi è un principio fisico, ossia la minore resistenza di un’auto nell’aria.

Un’incidenza determinante è data dal sovraccarico. Anche un solo chilogrammo in più causa un aumento dei consumi. Questo è da tenere a mente in particolar modo quando si decide di utilizzare rimorchi o portapacchi. Il segreto per evitare il sovraccarico sarebbe non superare il volume massimo del veicolo.

Dunque le nostre finanze trarranno giovamento dal mettere in pratica queste tecniche. Difatti è sorprendente quanto questi trucchetti geniali ci fanno risparmiare benzina.

