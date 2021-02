Oggi vogliamo fornire ai nostri lettori indicazioni su come eliminare definitivamente l’odore di fumo in casa o in macchina. Ci stiamo riferendo sia allo spiacevolissimo odore delle sigarette, ma anche a quello di una padella o di una griglia bruciata. Infatti, pur arieggiando gli ambienti può volerci molto tempo prima che il puzzo se ne vada da solo. Si possono adoperare deodoranti spray, ma questi tendono solo a coprire gli odori, rendendo spesso l’aria ancora più irrespirabile. Purtroppo l’odore di fumo permea i tessuti, e rimane intrappolato nelle fibre delle tappezzerie. Accade dunque di sentirlo anche dopo lungo tempo se si acquista un’auto usata ad esempio, o se si soggiorna in un luogo frequentato da fumatori. Quelli che seguono sono tutti i trucchi per eliminare definitivamente l’odore di fumo in casa o in macchina. Seguendo questi semplici suggerimenti gli ambienti profumeranno di nuovo di fresco.

Mela

Ebbene le mele sono delle alleate perfette per raggiungere questo scopo. Bisognerà quindi tagliare una mela a metà. Metterla nella stanza o nell’auto, dove si avverte l’odore di fumo. Quindi lasciarla per una notte. La mela assorbirà il cattivo odore. Il giorno dopo sarà del tutto scomparso.

Aceto

In alternativa si potrà utilizzare dell’aceto. Questo alimento infatti tende a neutralizzare i cattivi odori. Dovremmo quindi versare acqua e aceto in parti uguali in una pentola. Quindi portare all’ebollizione. Successivamente posizionare la pentola nel luogo maleodorante. Evaporando la soluzione neutralizzerà il puzzo di fumo stagnante. Attenzione a che eventuali animali domestici non soggiornino nelle vicinanze. Infatti l’odore dell’aceto risulta particolarmente pungente per i nostri amici a quattro zampe. La stessa soluzione una volta raffreddata si può utilizzare per pulire i pavimenti. Così si sarà risolto un problema e risparmiato sul detersivo dei pavimenti in un colpo solo!

Caffè

Infine per gli amanti del caffè ricordiamo che i suoi fondi hanno un grosso potere assorbente. Quindi, una volta bevuto un buon espresso fatto con la moka, i fondi utilizzati potranno essere messi in piccole ciotoline. Queste andranno poste ad esempio negli angoli della cucina o nel portaoggetti dell’auto. Nello spazio di 24 ore assorbiranno gli odori spiacevoli e diffonderanno un gradevole profumo. Dopo un giorno i fondi di caffè vanno sostituiti.

Ecco dunque svelati tutti i trucchi eliminare definitivamente l’odore di fumo in casa o in macchina.