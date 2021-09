Quando parliamo di pavimenti, il legno è una delle prime opzioni che ci vengono in mente. Dopotutto il legno è molto bello e tradizionale. Non è però sostenibile e tantomeno durevole. Per questa ragione molti scelgono altre opzioni, come il gres porcellanato ma con effetto legno. Quindi, con questa scelta, da una parte si tende a privilegiare la funzionalità di un materiale più resistente. Dall’altra la scelta della fantasia legno permette di ottenere lo stesso effetto del parquet, ossia un ambiente caldo e accogliente. Il fatto che il gres porcellanato sia un materiale più durevole rispetto al legno, però, non significa che non richieda comunque una certa cura. Per pulire a fondo il pavimento in gres porcellanato effetto parquet, e mantenerlo intatto e splendente, sono necessari questi 2 passaggi.

Il gres porcellanato, un’ottima scelta per la nostra casa

Il gres porcellanato effetto legno è in continua evoluzione. I nuovi prodotti in commercio propongono soluzioni in grado di riprodurre fedelmente l’aspetto del legno scelto, con le sue cromie e venature. Questo avviene grazie ai progressi nella stampa che permettono di copiare nei minimi dettagli qualsiasi superficie. Pensiamo per esempio alla sensazione granulosa che possiamo davvero sentire passando la mano su un gres porcellanato con scanalature. L’effetto è davvero realistico, quindi, oltre che alla vista anche al tatto. I prodotti di ultima generazione in commercio sono inoltre ecologici, privi di impermeabilizzanti chimici, vernici o resine. Il gres porcellanato quindi, è sicuramente un’ottima scelta per i pavimenti della nostra casa, considerando anche la sua facile manutenzione.

Ecco come pulire a fondo il pavimento in gres porcellanato effetto parquet in soli 2 passaggi

Per far brillare il nostro gres porcellanato effetto parquet, ci sono due tipi di pulizia che dovremmo sempre eseguire.

Il primo è passare quotidianamente l’aspirapolvere per rimuovere sporco o detriti, oppure spazzare con la scopa, se si preferisce.

Il passo successivo è pulire con una soluzione di acqua (1 litro) e aceto bianco (una tazza)

L’aceto è una soluzione detergente eco-friendly abbastanza forte, ma naturale, che ci restituirà un pavimento pulito. Ricordiamoci però di risciacquare con acqua e possibilmente di passare con uno straccio asciutto.

Un ultimo consiglio. In caso di utilizzo di detergenti industriali, evitare quelli contenenti ammoniaca o candeggina, perché potrebbero corrodere il pavimento se utilizzati di frequente. Rimuovere, inoltre, ogni residuo di detersivo effettuando più lavaggi con solo acqua.

