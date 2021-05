Alcune volte, quando ci soffermiamo ad assaporare un piatto, pensiamo a come siano geniali gli chef a compiere degli abbinamenti. L’arte culinaria ci stupisce ogni giorno sia con i piatti più semplici e tradizionali che in quelli più complicati a 5 stelle. Non ci sono dubbi che i giusti abbinamenti di spezie, ortaggi, legumi, carni o pesci concorrano alla riuscita di un buon piatto. Anzi i migliori chef, in realtà studiano questi abbinamenti per esaltare il gusto di un piatto e per deliziare il nostro palato.

Un altro ambito in cui bisogna fare attenzione ai giusti abbinamenti è l’orto. Anche qui coltivare insieme o comunque abbinare le coltivazioni non è di certo cosa semplice. Ne va dell’intero raccolto in quanto alcuni tipi di vegetali intaccano lo sviluppo di altri o ne modificano il sapore in maniera irreversibile. È sensazionale come questi 2 ortaggi vivano insieme dall’orto al piatto assicurandoci raccolti di successo e deliziandoci con il loro naturale abbinamento.

Abbinamenti giusti e qualità degli ingredienti stupiranno il palato dei nostri ospiti più esigenti

Se vogliamo stupire e deliziare i nostri ospiti con le nostre ricette segrete, bisogna fare attenzione anche agli ingredienti che selezioniamo. Certamente ognuno di noi è capace di scegliere al supermercato i prodotti migliori che poi cucinerà. Nessuno di noi prenderebbe delle cipolle consumate oppure delle uova non fresche da utilizzare per realizzare una stupenda torta. Parlando di torte, recentemente su Proiezionidiborsa abbiamo visto che per ottenere una torta altissima e morbidissima come le migliori pasticcerie è fondamentale seguire questo metodo giapponese innovativo.

Questi due amici trascorrono la maggior parte delle loro vita insieme dall’orto ai nostri piatti per assicurarci un risultato ottimale

Quindi abbiamo capito che in cucina e nell’orto conta circondarsi delle giuste amicizie. È sensazionale come questi 2 ortaggi vivano insieme dall’orto al piatto assicurandoci raccolti di successo e deliziandoci con il loro naturale abbinamento.

Vediamo che per una semplice salsa di pomodoro gustosissima, questi 2 ingredienti sono strettamente necessari. Partiamo dall’orto in quanto i pomodori devono essere coltivate insieme al basilico, dato che quest’ultimo allontana con il suo odore numerosi insetti nocivi. Giungiamo in cucina in cui è risaputo che per ottenere la migliore salsa di pomodoro bisogna aggiungere numerose foglie di basilico.