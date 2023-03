E se ti dicessi che c’è chi ti paga semplicemente per camminare? Sembra incredibile, ma è tutto vero

Tutti vogliamo integrare le nostre entrate, cercando di diversificare i nostri lavori. La busta paga o la pensione non bastano mai e si cerca dei modi validi per guadagnare qualche euro in più. Ebbene, non tutti sanno che c’è chi è disposto a pagarti per camminare. Hai capito bene. Più cammini, più guadagni. Ecco come fare.

Lo sappiamo bene che, normalmente, ad una famiglia i soldi non bastano mai. Hai voglia a lavorare e cercare di mettere fieno in cascina con le bollette di luce e gas sempre più impazzite. Per non parlare anche della benzina che, nelle scorse settimane, aveva superato quota 2 euro al litro.

Ci sono vari modi per guadagnare comodamente da casa, gratis e senza fare fatica, con un comodo lavoro online. Però, non basta mai, come sappiamo e siamo sempre alla ricerca di qualche idea per arrotondare. E se ti dicessi che c’è chi ti paga solo se corri o cammini? Ti sembra strano, eppure è tutto vero e ti spiego come funziona.

Ecco come si può guadagnare euro grazie a queste app che premiano lo sforzo fisico

Che poi è il massimo. Nel senso che non fai altro che fare sport, che fa bene alla salute e in più ci guadagni. Del resto, sappiamo che per dimagrire serve anche camminare o correre. E con una semplice tabella possiamo passare facilmente dal divano a 30 minuti di corsa.

Ci sono diverse app che rimunerano quelli che fanno attività fisica. Attenzione che non potete fare i furbi. Nel senso, non basta andare sul tapis roulant e incassare. Con il track, infatti, l’app sa se stai realmente camminando o correndo. Idem, evita di fare la genialata di andare in macchina perché ti beccano subito. E poi che benefici avresti per il tuo corpo? Nulli. Meglio sudare, prima di tutto per noi. Poi, se ci scappa anche un premio, ben venga.

Questa app funziona così ed è molto semplice da utilizzare

La prima app di cui ti parlo si chiama Sweatcoin. Scaricate, vi registrate, date l’ok per geolocalizzarvi e iniziate a camminare. Allora. Fare 1.000 passi corrisponde alla valuta di 1 Sweatcoin (meno una commissione del 5%). Quanto vale

1 sweatcoin? Non tantissimo, ovvero 0,012 euro. Con 100 Sweatcoin si ha 1,20 euro. Per avere 100 Sweatcoin dovete percorrere 100mila passi. C’è però la possibilità di avere dei premi extra, guardando, ad esempio, delle pubblicità.

Attenzione che questi Sweatcoin che avrete guadagnato li potrete spendere nei negozi che sono partner della piattaforma. C’è un po’ di tutto. Dalla tecnologia allo svago. Volendo, però, potrete anche scambiare la valuta in denaro. Però, come avete capito, difficilmente vi arricchirete. Si tratta solo di incentivi per fare sport.

E se ti dicessi che c’è chi ti paga semplicemente per camminare? Ecco l’altra app che funziona così

Come detto, oltre a Sweatcoin, ci sono altre app che funzionano allo stesso modo. Un altro esempio, è WeWard. Anche questa app converti i nostri sforzi in ricompense. Anche in quest, registrarsi è facile.

L’app utilizza il contapassi di Apple Salute o Google Fit, a seconda del dispositivo. E ti retribuisce con buoni e sconti da spendere nei negozi dei partner. Volendo, si possono incrementare le ricompense partecipando, ad esempio, a dei sondaggi proposti. In ogni caso, meglio farlo camminando o correndo.