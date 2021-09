Allo scoppio della pandemia Autogrill è stato uno dei titoli più penalizzata. D’altra parte la natura del suo core business è tale che il movimento delle persone e delle merci sono la base del suo fatturato. Il titolo, quindi, è arrivato a perdere circa il 70%. Come, poi, era naturale attendersi le quotazioni hanno ripreso la strada del rialzo e dai minimi hanno recuperato oltre il 150%.

Considerando l’inerzia del movimento in corso e se le azioni Autogrill andassero ad aggiornare i massimi storici segnati del 2017?

Ricordiamo che durante il mese di luglio 2021 si è concluso un aumento di capitale sul titolo. La reazione del mercato a questa operazione straordinaria non è stata molto positiva, ma le quotazioni hanno trovato un valido supporto in area 5,71 euro. Per ben due volte, infatti, questo livello ha sostenuto il titolo facendo ripartire.

Allo stato attuale ci troviamo nella situazione in cui la tendenza in corso è ribassista, ma a causa della tenuta del supporto le quotazioni potrebbero ripartire al rialzo. Una prima indicazione in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 6,304 euro. In questo caso il titolo potrebbe partire verso gli obiettivi indicati in figura dalle linee tratteggiate. Da notare in particolare la massima estensione in area 10 euro che si trova su livelli superiori a quelli dei massimi storici segnati nel 2017.

Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso l’obiettivo più vicino si trova in area 5,07 euro (I obiettivo di prezzo) con la massima estensione in area 1,68 euro (III obiettivo di prezzo).

Dal punto di vista della valutazione il titolo non presenta aspetti molto interessanti. L’unico punto veramente di forza di Autogrill è legato alle prospettive future di crescita degli utili.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 7%.

E se le azioni Autogrill andassero ad aggiornare i massimi storici segnati del 2017? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Autogrill (MIL:AGL) ha chiuso la seduta del 17 settembre a quota 6,134 euro in rialzo del 3,79% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale