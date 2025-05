Basta un cellulare per una dieta equilibrata e a basso costo: 5 app che fanno risparmiare tempo e denaro

Con il rincaro dei prezzi dei beni di prima necessità, mangiare sano è diventato molto difficile per le famiglie. Spesso, infatti, gli alimenti meno processati o biologici hanno un costo più elevato. Ma non c’è bisogno di spendere un occhio delle testa per acquistare prodotti naturali e freschi, perché bastano piccole accortezze.

Negli ultimi tempi, anche la tecnologia è venuta in soccorso dei consumatori, grazie alla realizzazione di applicazioni (comodamente scaricabili su smartphone o tablet) che consentono di confrontare i prezzi e capire se un alimento è davvero buono o meno in pochissimi secondi. L’ostacolo principale a una dieta sana ed equilibrata, contrariamente a quanto si possa pensare, non è di tipo economico, perché basta comprare alimenti mirati (ad esempio, prediligendo frutta e verdura di stagione). Con queste app, scegliere tra i volantini delle offerte dei diversi supermercati sarà più semplice!

5 app ‘salva spesa’ per mangiare sano senza spendere troppo

Una delle app più scaricate tra i consumatori è, creata in Francia qualche tempo fa e diventata ormai molto famosa. Permette di scegliere tra circa 1,5 milioni di alimenti differenti, offrendo consigli e spunti sui valori nutrizionali. L’utilizzo è semplice e intuitivo; una volta scaricata sul proprio dispositivo, basta scannerizzare il codice a barre riportato sulla confezione del prodotto che si intende acquistare.

In pochissimo tempo l’app elencherà gli ingredienti approvati o meno, il contenuto di sale, fibre e grassi e l’eventuale presenza di additivi. Yuka è, inoltre, dotata di un’interfaccia a semaforo (verde, arancione e rosso), per individuare gli elementi buoni o dannosi per la salute.

Tra le applicazioni ideate in Italia, spicca Edo, sviluppata in collaborazione con l’Università di Bologna, che permette di selezionare gli alimenti sani. L’app assegna un punteggio da 0 a 10 ai vari prodotti e consente di creare un piano alimentare personalizzato, a seconda delle proprie esigenze (ad esempio, vegetariano, vegano, senza glutine o lattosio, per donne gravide). Basta indicare l’alimento e scansionare il codice a barre della confezione, per capire se può essere o meno consumato.

Tra i fedeli seguaci della dieta mediterranea, sta spopolando NUNA, il programma gratuito realizzato con l’Università di Firenze, che suddivide gli alimenti sulla base di una piramide alimentare e attribuisce un punteggio per ogni prodotto che si intende aggiungere alla dieta.

Open Food Facts e Foodadvisor: app innovative per diete equilibrate e sostenibili

Per coloro che vogliono mangiare sano ma, allo stesso tempo, sono particolarmente attenti alle questioni etiche, è disponibile Open Food Facts. Quest’applicazione permette di diminuire l’impatto delle dieta sull’ambiente perché, oltre a indicare i valori nutrizionali degli alimenti scelti, rilascia anche delle informazioni “ecologiche” e individua la presenza di elementi dannosi non solo per l’uomo ma per l’ambiente.

Foodadvisor, infine, ha una funzionalità differente rispetto ai programmi anche abbiamo finora elencato. Consiste in un diario alimentare, pensato per rendere più consapevoli i consumatori della propria alimentazione. Dopo aver scansionato il codice a barre presente sulla confezione, l’app consente di creare dei veri e propri piani personalizzati (suddivisi anche in giorni), che tengono conto dei parametri preimpostati dagli utenti.