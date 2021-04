Con la primavera, la priorità diventa una: avere un bel giardino. Per farlo, bisogna scegliere i fiori e le piante giuste da piantare, poiché ci faranno compagnia per tutta l’estate e alcune anche oltre. E quindi, quali scegliere?

I criteri secondo cui possiamo fare la nostra scelta sono molti. Ad esempio, l’aspetto puramente estetico. Una delle cose che preferiamo è poter fare invidia a tutto il vicinato con un verde da favola, ovviamente. Però non è l’unica cosa da tenere in considerazione. Le piante possono infatti avere tante proprietà utili oltre alla mera bellezza, quindi oggi ci baseremo anche su altro. In particolare, vedremo che è proprio questa la favolosa pianta che attira la fortuna in casa e fa bene alla salute.

Ecco come fa a portare fortuna

Molti di noi sanno che ci sono dei simpatici insettini che riteniamo portino fortuna. Ci stiamo riferendo alle belle coccinelle. Esse sono tenute in alta considerazione in molte culture del mondo, sia per la credenza che portino fortuna che per la grande utilità che hanno. Le coccinelle, infatti, sono molto utili per tenere lontani dei parassiti che potrebbero fare molto male alle nostre piante.

Come attirarle?

Per attirare queste coccinelle, ci basta una pianta facilissima da coltivare: la menta. Essa non solo ha questa utile funzione, ma darà anche un bell’aspetto al nostro giardino crescendo rigogliosa.

Inoltre, non trascuriamo gli ottimi effetti che questa pianta ha sulla nostra salute. La menta infatti ha delle proprietà benefiche sulla digestione ed è ottima contro la tosse. La ragione è da ricercarsi nel suo componente principale, detto mentolo. Insomma, se ci prepariamo una bella tisana alla menta potremo aspettarci dei grandi ed immediati effetti positivi. E non dimentichiamo che può anche essere un fantastico ingrediente per un sacco di diverse ricette in cucina.

È proprio questa la favolosa pianta che attira la fortuna in casa e fa bene alla salute. Coccinelle per il giardino e buona digestione, un’accoppiata resa possibile grazie alla menta.

