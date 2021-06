Quando cuciniamo utilizziamo diversi tipi di ingredienti ma ce ne sono alcuni di cui proprio non possiamo fare a meno, tra cui le erbe aromatiche.

Esse sono incredibilmente salutari e benefiche per il nostro organismo, ma nello stesso tempo donano sapore alle nostre pietanze con una sola mossa.

Non dovremmo mai farne a meno durante i pasti, sono importanti se vogliamo seguire una dieta sana, incrementando la longevità e mantenendo il nostro benessere.

Il timo limone

Il timo limone è una pianta perenne, con un aroma molto simile a quello del limone, incredibilmente piacevole sia nel sapore e sia nel suo profumo inebriante.

La pianta è caratterizzata da ceppi di tonalità verde e gialla, i suoi rami sono particolarmente legnosi mentre le foglie sono molto piccole.

Queste ultime sono spettacolari, infatti emanano uno strepitoso profumo quando che spicca ogni volta che ci si passa vicino o addirittura le sfreghiamo.

Il timo limone è semplice da coltivare, adatto anche a chi non è dotato di pollice verde, essendo forte e robusta, bastano piccole attenzioni.

Questa pianta fiorisce dalla primavera fino alla fine dell’estate, i suoi fiori sono ricchi di nettare e quindi particolarmente ricercati dalle api.

Pochi la conoscono ma è questa l’erba aromatica dalle grandi sorprese in cucina

Il suo sapore unico, misto tra il timo e il limone, lo rendono perfetto per essere utilizzato in cucina, abbinato indifferentemente a carne e pesce.

Ma non solo, può essere utilizzato anche per la preparazione di dolci, per esempio può donare un gusto speciale ai nostri sorbetti o gelati.

Per chi ama le tisane, si può utilizzare anche questa erba aromatica, ottima per essere sorseggiata calda o fredda, ideale in questo periodo dell’anno.

È incredibile che solo pochi la conoscono ma è questa l’erba aromatica dalle grandi sorprese in cucina, perché non provarla?

Proprietà

Questa pianta appartenendo alla famiglia del timo ne possiede anche le sue numerose proprietà terapeutiche.

È importante sapere, ad esempio, che timo limone è ricco di sali minerali e vitamine fondamentali per il nostro organismo.

Approfondimento

