È uno dei borghi toscani più belli d’Italia, amato da poeti ed artisti ed il prezzo degli immobili è un affare

La Toscana non smette mai di stupire. Chi la conosce sa bene che oltre alle perle più amate dai turisti c’è una miniera di emozioni da scoprire nella Toscana meno nota. Con conseguenze non secondarie anche sui prezzi.

Acquistare casa nel Chianti fiorentino, oppure nelle crete senesi, è senza dubbio questione proibitiva. Lo stesso vale per molti tratti della costa e per i centri storici delle città maggiori. Ma chi cerca nuove sensazioni, e veri e propri affari immobiliari, dovrebbe guardare altrove, dove le componenti demografiche stanno ampliando l’offerta di immobili, ma dove la domanda non è ancora alta.

Tra le aree purtroppo meno note della Toscana rientra certamente quella appenninica della Garfagnana: un tempo luogo di emigrazione, quando la storia si era spostata altrove. Ma ci sono gioielli da riscoprire, come Coreglia Antelminelli, in Provincia di Lucca. È uno dei borghi toscani più belli d’Italia, acquistare casa potrebbe essere un grande investimento.

Fare un investimento con poco, avere un immobile e valorizzarlo

Sia che sia per noi, che in vista di una rivendita, acquistare casa in uno dei Borghi più belli d’Italia potrebbe costituire una garanzia del suo valore. Circondata dai castagni, dalle Alpi Apuane e dagli Appennini Coreglia Antelminelli gode di un panorama unico. Stregò Ungaretti e Carrà, e tante altre personalità di spicco. Si tratta di un borgo presepe, specie quando la neve la colora in inverno. I costi medi immobiliari sono realmente notevoli: in media, un metro quadro in vendita vale dai 600 € ai 1000 €, mentre in affitto appena 6,72 €. Il borgo accoglie molte case tra le mura: si proteggono l’una con l’altra dal freddo e dal caldo, e godono dunque di quel bel privilegio di far apprezzare la vita tra le vie medievali.

Ma nella realtà delle cose, quanto costano gli immobili? Un terratetto unifamiliare nel centro di 95 metri quadri e disposto su due piani, con i dettagli in legno di castagno e le pietre come i rustici di una volta, quasi completamente arredato, è disponibile per la sbalorditiva cifra di 54.500 €.

Guardando le offerte tra le proposte degli agenti immobiliari, si scorgono tante offerte. Un appartamento di 115 metri quadri nel centro, ristrutturato e su due piani, è in vendita per 65.000 euro. Non male, sebbene l’efficienza energetica sia di classe G.

Un appartamento nuovo da 145 metri quadri, rifinito in cotto e dotato dei più recenti infissi, con camino e vista sulle colline e sulle piazze centrali, è in vendita a soli 120.000 €. Sarebbe impietoso il confronto con quello che potremmo acquistare con la stessa cifra a Milano o Roma.

Ciò che emerge è la varietà dell’offerta: dalle villette bifamiliari con ingresso agevole e parcheggio proprio, fino ai veri e propri rustici in stile toscano montano, fino alle graziose casette disposte in centro. Insomma, l’offerta è variabile in base alle proprie disponibilità ed al proprio gusto.

