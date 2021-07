Quando si ha a che fare con la sudorazione molto spesso si dimentica che questa è una cosa naturale e necessaria. Si cercano sempre nuovi metodi da adottare per evitare cattivi odori o inestetismi come la tipica chiazza sotto le ascelle. La tendenza è quella di fare sempre qualcosa ma in pochi pensano al contrario a cosa non dovremmo fare. Allora ecco 3 errori che non dovremmo mai fare se vogliamo avere ascelle sempre profumate.

3 errori che non dovremmo mai fare se vogliamo avere ascelle sempre profumate

Applicare il deodorante nel momento sbagliato

Il deodorante va applicato la mattina e in generale subito dopo la detersione. Mai applicarlo durante la giornata perché il suo effetto risulterà molto più debole rispetto a quello che si avrebbe applicando il deodorante la mattina dopo la doccia. Alcuni deodoranti invece agiscono meglio se applicati la sera: stiamo parlando dei deodoranti anti-traspiranti.

Usare lo stesso deodorante per tempi prolungati

In alcuni casi, soprattutto se abbiamo delle ascelle particolarmente problematiche, applicare sempre lo stesso deodorante potrebbe non essere una buona idea. Si rischia che il prodotto inizi lentamente a perdere di efficacia. Sarebbe meglio cambiare tipo di deodorante ogni 6 mesi se vediamo che questo problema si verifica. Ancora meglio è scegliere i 3 deodoranti perfetti per noi e alternarli durante l’anno a mesi alterni.

Mettere il deodorante spesso, sulla pelle bagnata o sudata

Questo è uno degli errori più comuni che si possono fare. A volte sentiamo che le nostre ascelle sono sudate e pensiamo di poter correre ai rimedi andando ad applicare sopra il deodorante. Altre volte invece ci portiamo il deodorante appresso e lo andiamo a riapplicare più volte nell’arco della giornata per un’ulteriore sensazione di freschezza. Ma non c’è niente di più sbagliato. Così facendo non si ottiene nessun risultato se non quello di peggiorare la situazione. Attenzione anche dopo la doccia: è importante assicurarci che le ascelle siano asciutte e ben tamponate prima di applicare il deodorante.

Approfondimento

Svelato in che momento della giornata è meglio farsi la doccia e perché