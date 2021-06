Presentiamo una delle capitali forse più belle, contraddittorie, dinamiche, multietniche e ricche di storia di sempre. Stiamo parlando di un luogo pieno di cultura, di ricordi e di costumi che ci faranno sicuramente innamorare. Infatti, è proprio questa la città europea che ci lascerà letteralmente a bocca aperta che tutti dovremmo visitare almeno una volta. In questo caso, non potremmo che parlare di Berlino, la capitale tedesca da vedere assolutamente.

Berlino, tra storia, arte e cultura

Sicuramente è difficile raccontare una città come Berlino in poche righe. Si corre il rischio di tralasciare degli aspetti fondamentali che devono in qualche modo essere sottolineati. Ma, al tempo stesso, è giusto provare a descrivere un luogo tanto speciale quanto particolare come questo. La città di cui stiamo trattando, infatti, è ricca di una storia che tutti conosciamo molto bene. E, se vogliamo entrare in contatto con il passato, abbiamo tanti modi per farlo.

Potremo, infatti, percorrere tutto il Muro di Berlino, dove ci sarà possibile leggere le dediche e i ricordi di persone passate di lì. Potremo, inoltre, andare al Checkpoint Charlie, dove ammireremo la cabina dove si controllava il passaggio tra le due Germanie. E non dimentichiamoci il Memoriale dell’Olocausto, costruito nel 2005 al centro della città in ricordo di tutti gli ebrei assassinati. E infine potremo citare anche il Palazzo del Reichstag, luogo centrale durante l’ascesa nazista e dopo il crollo della dittatura.

Ecco altre attrazioni da vedere in questa città

Inoltre, come non consigliare di visitare il Mitte, uno dei quartieri più belli di Berlino, suo centro e cuore, dove ammireremo la Torre della Televisione e l’isola dei Musei. E continuiamo poi con l’Alexanderplatz, piazza principale della capitale tedesca. Oppure, potremo camminare sull’Unter den Linden, il vialone principale berlinese. E non possiamo assolutamente perderci la Porta di Brandeburgo o l’East Side Gallery per chi ama l’arte di strada.

Insomma, davvero, Berlino è complessa da racchiudere in poche righe, ma una cosa è certa: è proprio questa la città europea che ci lascerà letteralmente a bocca aperta che tutti dovremmo visitare almeno una volta.

