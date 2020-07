Come avere il Bonus auto e come funziona?

Il Decreto Rilancio ha introdotto anche un Bonus Auto. Esso vale per chi acquista automobili alimentate a diesel e benzina ma con limiti sulle emissioni. Inoltre, vi sono incentivi più consistenti per chi sceglie un’auto elettrica o ibrida. Quindi, anche il settore delle auto e dei veicoli in genere è stato interessato dal decreto del Governo, che ha emesso 2 tipi di incentivi: il Bonus Bici e anche il Bonus Auto. I dettagli dovranno essere forniti a breve dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall’Agenzia delle Entrate. I benefici partiranno dal 1° agosto e permarranno fino al 31 dicembre.

Come avere il bonus auto e come funziona

Innanzitutto, soffermiamoci sugli incentivi già previsti. C’è un contributo da 1.500 euro per l’acquisto di veicoli con prezzo non superiore a 50mila euro e con emissioni di CO2 tra 21 e 60 grammi per Km. Questo incentivo opera senza rottamazione. L’incentivo arriva a 6.000 euro per le auto elettriche, che garantiscono emissioni inferiori ai 20 g/km. In questo caso, però, è necessaria la rottamazione di una macchina Euro 4 o inferiore. Quelli, invece, nuovi, introdotti dal Decreto Rilancio, sono: uno da 1.000 euro senza la rottamazione e uno da 2.000 euro con rottamazione. Per le auto tradizionali, c’è un ulteriore bonus di 750 euro senza la rottamazione e 1.500 euro con la rottamazione, a patto che le emissioni siano comprese tra 61 e 110 g/km.

Si tratta, quindi, di buona parte delle macchine ibride normali e di quelle medio-piccole alimentate a gasolio. Il prezzo d’acquisto deve essere inferiore a 40mila euro al netto dell’Iva. Tuttavia, deve ricorrere una condizione per l’accesso al beneficio e cioè, il venditore deve operare uno sconto di 1.000 o di 2.000 euro. Inoltre, il veicolo da rottamare deve essere stato immatricolato prima del 1° gennaio 2010. Da aggiungere che gli incentivi ai privati interessati all’acquisto di un usato in cambio della rottamazione tra Euro 0 ed Euro 3 consistono nello sconto del 40% sugli oneri fiscali. Per questi ultimi si intende le tasse sul trasferimento di proprietà, quindi Ipt e imposta di bollo. Lo sconto, però, scatta solo per l’acquisto di un’auto elettrica o ibrida plug-in.