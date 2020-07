Come contestare una multa fatta per l’uso del telefonino alla guida? E’ possibile? Cosa fare?

Naturalmente, come si sa, guidare col cellulare è vietato. Specificamente, è vietato non solo parlare al telefono, ma anche controllare le mappe, scrivere in chat, andare su Facebook, ecc. Il divieto concerne, quindi, non la telefonata in sé ma il fatto stesso di tenere il cellulare in mano. La conseguenza, è che chi viene fermato mentre è alla guida dell’auto con lo smartphone, subisce una multa da 165 a 661 euro. Se nei due anni successivi si viene fermati di nuovo, per lo stesso motivo, oltre alla multa, c’è la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Se, invece, si lasciano le mani libere, il cellulare si può usare. Ad esempio, si può dialogare con Siri e fare chiamate con il vivavoce oppure utilizzando gli auricolari. Tuttavia, almeno un orecchio deve restare libero, altrimenti non si è possibile sentire i rumori del traffico, i clacson delle auto ecc.

Come contestare una multa fatta per l’uso del telefonino alla guida?

Andiamo nel vivo del discorso e cerchiamo di rispondere alla domanda primigenia. Ossia: se si possa contestare una multa fatta per l’uso del telefonino alla guida e, in caso affermativo, come. Ci si deve, anzitutto, soffermare su cavilli di carattere formale. Cioè, la contravvenzione deve essere contestata nell’immediatezza, nel senso che il conducente deve essere fermato dall’autorità, che gli deve contestare subito il verbale. Inoltre, deve essere spedita entro 90 giorni dall’accertamento, ossia dalla violazione. Il secondo aspetto, riguarda l’identificazione del conducente. Se questi non viene fermato, il verbale deve indicare quantomeno la targa del veicolo. Un errore in tal senso, determinerebbe la nullità della contravvenzione.

C’è, poi, lo stato di necessità come causa che esclude la possibilità di poter pretendere il pagamento della multa. In questi casi, però, si deve provare che l’utilizzo del cellulare era assolutamente indispensabile. In caso, poi, di mancata contestazione immediata della contravvenzione, il verbale deve indicare lo specifico motivo che ha impedito all’agente di fermare il veicolo.