Il rendimento delle Borse mondiali atteso per il 2023 è intorno al 20/25%. Il nostro percorso campione annuale proiettava un ribasso dal 6 marzo al 6/7 aprile, e poi una successiva salita. Il 6 marzo scadeva un setup annuale, ed è stato di massimo. Il prossimo scadrà il 6/7 aprile, e secondo i nostri calcoli di probabilità dovrebbe essere di minimo (lasciare la negatività alle spalle). Il successivo sarà quello del 4 agosto, e dovrebbe essere di massimo. Il 6 marzo e il 4 agosto, insieme al 30 novembre sono i setup più importanti dell’anno. Alla luce di quanto appena esposto, ci chiediamo: e ora 4 mesi di rialzo per i mercati azionari? Quali potrebbero essere le condizioni per avverare la previsione?

Piazza Affari e Wall Street potrebbero tirare la volata

Riteniamo che entro pochi giorni Piazza Affari ritornerà a prendere il timone dei rialzi in Europa, e ci sono alcune azioni con dividend yield attuali fra il 6 e il 10% che presentano interessanti pattern rialzisti di medio lungo termine. Ci riferiamo ad Anima Holding, ENEL, Intesa Sanpaolo, Unipol. Non staccherà dividendo ma potrebbe riservare sorprese anche NEXI che viene da fortissimi ribassi. Ci sono anche alcune small cap che potrebbero fare bene, ad esempio Banca IFIS, Illimity Bank e Immsi (in corso è un doppio minimo con obiettovo a 0,81, con pnto di inversione sotto 0,48).

Wall Street nei giorni scorsi ha formato un pattern rialzista che nel 90% dei casi ha lasciato alle spalle un minimo di medio lungo termine.

E ora 4 mesi di rialzo per i mercati azionari?

Procediamo per gradi.

Alle ore 16:18 della giornata di contrattazione del 29 marzo abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.477

Eurostoxx Future

4.173

Ftse Mib Future

26.225

S&P500

4.012,39

Quali sono i livelli da attenzionare per la giornata di giovedì?

Dobbiamo monitorare con attenzione i seguenti minimi:

Dax Future

15.233

Eurostoxx Future

4.095

Ftse Mib Future

25.695

S&P500

3.909.

Se la nostra view si rivelerà corretta: il peggio ora è alle spalle.

Cosa dobbiamo però monitorare in ottica di medio lungo termine per mantenere la nostra view rialzista?

Dax Future

14.600

Eurostoxx Future

3.914

Ftse Mib Future

24.300

S&P500

3.808.

