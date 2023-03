Il menù della premier Giorgia Meloni per cucinare e mangiare a Pasqua: carne e vini preferiti

Giorgia Meloni apprezza i prodotti Made in Italy e la buona cucina che smaltisce andando in palestra 4 volte a settimana. Il quartiere rimane un punto di riferimento anche durante le festività. Ecco i piatti e le cotture da cui prendere spunto per i nostri pranzi in famiglia.

È per lei un importante risultato. Vincere la battaglia per inserire carne e vino tra i prodotti che in Europa non fanno male alla salute è stato fondamentale. Lo ha sottolineato la Coldiretti affermando che in materia di promozione dei prodotti italiani non ci potevamo aspettare di meglio. Giorgia Meloni è molto attenta a cibo, forma fisica e qualità. Predilige la carne italiana, hamburger, bistecche e carni magre come il pollo. Ma per queste festività il suo macellaio ha già pronti diversi tagli della sua carne preferita cioè la Scottona. A Roma la carne di Scottona è detta Manzetta, ha proprietà organolettiche simili alla carne rossa matura ma è morbida come quella di vitella.

La premier è brava a cucinare, è una sua passione e si informa presso il macellaio di fiducia circa le tecniche di cottura che sono migliori a seconda della carne che acquista. Carne tenerissima con cotture delicate e tanta spezie. Questi i segreti dei suoi secondi piatti.

Cucina di quartiere ma non solo

Il menù della premier Giorgia Meloni si basa sulle eccellenze italiane. Non possono mancare i primi. Gli spaghetti al ragù sono tra i suoi preferiti, ma apprezza anche mezze maniche e gnocchi tipici di Roma e del quartiere Garbatella. Le preparazioni possono variare a seconda degli ospiti. Chi preferisce la cucina di sostanza potrebbe essere accontentato con un ragù arricchito dal lardo battuto. Per una cucina tipica più leggera il ragù sarà cucinato con brodo di pollo e funghi porcini.

Non può mancare il carciofo alla giudia tipica del Ghetto. Contorno antico di qualità, la sua particolarità è la doppia frittura. I carciofi IGP del Lazio sono saporiti e la cottura deve garantire croccantezza e tenerezza. L’impegno maggiore consiste nella pulizia. È necessario eliminare le foglie scure esterne e cuocere quelle interne che sono meno dure. Giorgia Meloni apprezza la cucina romana ma non solo. Focaccia pugliese, arancini e aglio del Polesine sono presenti nella sua lista della spesa.

Il menù della premier Giorgia Meloni

Anche i dolci sono assolutamente italiani. Torta Paradiso e Babà sono i preferiti della premier che è amante della buona cucina. Consiglia sempre di non privarsi dei prodotti della nostra bella penisola ma di fare tanto sport soprattutto durante le vacanze. Sempre in prima linea nel dare il buon esempio.

La leader di Fratelli d’Italia apprezza tantissimo i buoni vini italiani. Beve il rosso in inverno e il bianco in estate. Anche con la carne non rinuncia alle bollicine, il suo preferito è il Lambrusco. Latina, Rieti, Cerveteri, Frascati e Velletri sono le località in cui si produce il vino di qualità. Gli spumanti arrivano da Anzio e Terracina. Nonostante i tanti impegni, Giorgia Meloni è informata e attenta in materia di gastronomia. Gli spunti che possiamo utilizzare per queste vacanze sono diversi. Qualità e Made in Italy sono sempre al primo posto.