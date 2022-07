Quante volte nelle giornate invernali fredde e uggiose abbiamo sognato spiagge selvagge e le acque cristalline, la sabbia bianca e il sole che accarezza la pelle. Abbiamo dovuto attendere qualche mese ma ecco che, con l’arrivo dell’estate, possiamo finalmente soddisfare la nostra voglia di mare.

Chi ha la grande fortuna di vivere in una località balneare, potrà approfittare di tutti i momenti liberi per andare a fare un bagno o stendersi al sole. Chi invece, purtroppo è ben lontano da questi posti, dovrà attendere le vacanze estive per usufruirne.

L’Italia è un Paese molto apprezzato per la bellezza delle sue spiagge. Le sue coste sono ricche di sabbia bianca, di rocce che si tuffano nel mare e che nascondono gelosamente delle calette dalla bellezza mozzafiato. Per non parlare degli affascinanti piccoli paesini di pescatori e delle loro tradizioni culinarie. Piatti tipici che stupiscono e che incantano i turisti con i loro ingredienti semplici ma genuini e gustosi.

Una Regione che stupisce

Quando pensiamo alle più belle località di mare, ci vengono subito in mente le meravigliose spiagge fatte di roccia e sabbia del Salento. L’incantevole Costiera Amalfitana, con i suoi borghi così belli da togliere il fiato. Ma anche la Sardegna e la Sicilia. Insomma, l’Italia è ricca di posti da visitare.

Ma allontaniamoci da queste località molto famose e apprezzate in tutto il Mondo, per andare alla ricerca di qualche spiaggia, meno conosciuta, ma altrettanto meravigliosa. Spostiamoci nelle Marche, una Regione che vanta uno dei tratti di costa più suggestivi e belli d’Italia. Acque pulite, dai colori cangianti e spiagge attrezzate.

È nelle Marche questa spiaggia selvaggia con sabbia e mare cristallini

Se decidiamo di trascorrere alcuni giorni nella Riviera del Conero, dobbiamo assolutamente visitare una caletta selvaggia e molto affascinate. Parliamo della spiaggia delle due sorelle. Protetta da faraglioni bianchi (che somigliano a due sorelle in preghiera) e che fuoriescono maestosi dal mare. Un gioiello della natura da visitare e ammirare, perché unico e spettacolare.

Una spiaggia accessibile solo ed esclusivamente via mare. È possibile raggiungerla con una piccola imbarcazione da affittare, oppure con dei traghetti turistici. La spiaggia è dolcemente accarezzata da un mare dal colore cangiante ed è caratterizzata da sabbia bianca e piccoli ciottoli.

Per ammirare a pieno la bellezza di questo posto è necessario rimanerci dalla mattina fino al tramonto. Quindi, è nelle Marche questa spiaggia selvaggia, da non lasciarsi sfuggire e da visitare almeno una volta nella vita.

