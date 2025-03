È lotta tra le società che sviluppano AI e Chip Quantistici e c’è un solo modo di scegliere le azioni più promettenti

Per chi crede negli investimenti tecnologici, oltre all’Intelligenza Artificiale ci sono ampie prospettive nel comparto dei computer quantistici. Potrebbe essere la scelta vincente, e sono almeno 3 le società su cui puntare. Ma, forse, solamente una riuscirà a rendere davvero ricchi.

Scommettere sulla tecnologia può rappresentare un’opzione intrigante nell’ampliamento del portafoglio, soprattutto in questo momento storico. Attualmente, alcune società stanno spingendo per arrivare a conquistare il “potere quantico” e investire in queste aziende potrebbe essere l’idea vincente dell’anno. Ma quali sono le migliori? Ecco un’analisi sulle prospettive a lungo termine di 3 leader del settore.

Vuoi investire in “azioni quantiche”? Non solo Rigetti, c’è un’azienda che potrebbe battere tutte le altre

La tecnologia quantistica sembra essere il prossimo ed inesorabile passo in avanti, perché sarebbe la soluzione ideale alla crescente domanda di velocità di calcolo. Anche gli esperti stanno scommettendo su come potrà evolversi il comparto, e c’è ampia aspettativa. Ma come per tutte le innovazioni, il lavoro dei ricercatori costa, e le aziende stanno investendo enormi risorse per arrivare prima delle competitor.

Volendo scommettere sul successo dei computer quantici, abbiamo a disposizione diverse società su cui investire, tra cui ad esempio Rigetti. Ma non è l’unica, anzi: si sta creando un’interessante lotta tra alcune big tech per accaparrarsi l’innovativa tecnologia. In cima alla piramide, troviamo senza dubbio Alphabet. Non tanto o non solo perché potrebbe crescere più delle altre aziende pure play che stanno tentando di arrivare prime, ma perché potrebbe avere le risorse economiche per ammortizzare meglio eventuali insuccessi.

Come detto, infatti, al momento la tecnologia quantistica è ancora agli albori e le società del comparto sanno che devono investire ingenti risorse, ma soprattutto non commettere errori.

Occhio a questa società (e a non confondere i due ticker)

Lo scorso dicembre, una nota azienda ha effettuato una grande scoperta e aggiunto un altro tassello all’avanzamento della tecnologia quantistica. Parliamo di Alphabet, che come tutti sanno è tra le altre cose la “società madre” di Google, e che ha introdotto Willow, un chip quantistico che ha offerto performance incredibili. I ricercatori hanno affermato che questo chip è riuscito a risolvere in soli 5 minuti un calcolo che un computer tradizionale avrebbe risolto in 10 settilioni di anni. Un’eternità in pratica.

Ora, sebbene come detto poco sopra la tecnologia quantistica è ancora nella sua fase iniziale, chi volesse scommettere sul successo di Alphabet potrebbe contare su una maggiore solidità dell’azienda rispetto alle competitor. Volendo acquistare le sue azioni, sono disponibili due opzioni. Questo perché nel 2014, Google ha diviso le sue azioni originali in diverse classi con lo scopo di offrire diverse tipologie di performance agli azionisti e per mantenere un maggior controllo. Tra queste troviamo:

Alphabet Inc. CLASS C (NASDAQ: GOOG)

Alphabet Inc. CLASS A Common Stock (NASDAQ: GOOGL) – queste azioni, a differenza delle precedenti, sono sempre quotate in borsa ma con diritto di voto.

La differenza sostanziale tra le due tipologie di titoli, dunque, è questo diritto di voto; al momento, le azioni GOOGL sono quotate a un prezzo leggermente superiore, ma non c’è un margine significativo. Dunque l’investitore può scegliere una o entrambe le tipologie di azioni senza teoricamente subire esiti diversi, anche se ovviamente nel Mercato tutto è possibile.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.