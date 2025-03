Borsa apre con timido rialzo dopo lo stop del weekend, +0,09% a 38.689,32 punti. Borse asiatiche in fermento, salgono Gas e Oro

Dopo le chiusure in negatovi dei principali indici borsistici italiani, il lunedì si avvia con un tiepido +0,02%, salito in pochi minuti a +0,09% a 38.689,32 punti. Tiene il settore bancario, bene Monte dei Paschi di Siena che apre a +1,03%; segni positivi anche per Iveco Group (+0,3%), Tenaris (+1,56%) e Saipem (+1,14%). Londra apre a +0,61%, Francoforte resta invariata.

Spread BTP-BUND scende dell’1,49% a 106 punti. Stessa percentuale per lo Spread BONO-BUND che si attesta a 68 punti. OAT-BUND cala dello 0,68% a 73 punti.

Appuntamenti finanziari di oggi:

Autostrade Meridionali: il CdA presenterà il Bilancio

Lottomatica: Il Consiglio di Amministrazione si dedica all’Approvazione della bozza di Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024

Next Geosolutions Europe:CdA presenta Bilancio

GENERALFINANCE: Massimo Gianolli, CEO di Generalfinance e Ugo Colombo, CFO di Generalfinance, presenteranno i risultati al 31 dicembre 2024 e il Piano Industriale 2025-2027

Nasdaq risente ancora della chiusura in positivo, e nelle ultime ore l’annuncio di Trump sull’intenzione di creare una riserva strategica di criptovalute ha fatto schizzare il prezzo di XRP, Solana e Bitcoin.

Le incertezze sulla situazione in Ucraina fanno alzare il prezzo del Gas: ad Amsterdam si segnala un +6,4% a 47,16 euro al megawattora. Oro a +0,90% a 2.874,10 dollari l’oncia, salgono anche Argento e Platino rispettivamente dello 0,89% e 1,47%.