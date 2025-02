Mentre tutti guardano all’IA c’è un investimento potenzialmente rivoluzionario: le azioni di Rigetti Computing

L’Intelligenza Artificiale è sicuramente la tecnologia protagonista del momento, ma nel frattempo si sta sviluppando anche il comparto dei computer quantistici. E c’è una società che ha guadagnato il +1400% solamente l’anno scorso: Rigetti Computing. Sarà il caso di investire in “azioni quantistiche”?

Investire significa di per sé scommettere, e oggi chi è a caccia di potenziali guadagni o di diversificazione del portafoglio ha a disposizione ghiotte novità. Da una parte i titoli tecnologici sono crollati a causa dell’IA cinese “low cost” DeepSeek, ma si presume che sia uno scivolone momentaneo. Tra le tante grandi aziende di chip o infrastrutture tecnologiche su cui puntare, abbiamo scovato un’interessante società che si occupa di “soluzioni quantistiche”, e che potrebbe rappresentare la svolta sugli investimenti del comparto tech.

Azioni Rigetti, sono destinate a regalare grandiose soddisfazioni?

Le tecnologie emergenti non riguardano solamente l’IA, anzi, l’azienda Rigetti sta suscitando ampio interesse per quanto riguarda gli investimenti per il prossimo futuro.

Rigetti Computing è un’azienda statunitense nata nel 2013 che si occupa di sviluppare software e hardware per il calcolo quantistico. L’IA è una tecnologia che potrebbe beneficiare non poco di questi strumenti, soprattutto se continua ad evolversi. I calcoli quantistici, poi, possono rappresentare un elemento essenziale anche in altri ambiti, come quello farmaceutico e del controllo climatico. Ecco che le azioni di una società come Rigetti potrebbero promettere rendimenti molto interessanti.

Naturalmente siamo di fronte a numerose variabili, ecco perché gli investitori stanno seguendo molto da vicino l’evoluzione della tecnologia quantistica e di altri fattore chiave. Rigetti deve ad esempio affrontare numerose sfide, come l’incertezza su normative e regolamenti sull’adozione di calcoli quantistici. C’è anche una componente di competitività, perché recentemente anche altri Big Tech stanno iniziando sviluppare questo tipo di tecnologia: Alphabet ha da poco annunciato traguardi molto interessanti sui suoi chip quantistici, e sul piatto troviamo anche IBM.

Come investire sulle azioni Rigetti

Se la società riuscirà a ottenere maggiore reputazione sul mercato, magari con qualche notevole scoperta o stringendo partnership strategiche, allora investire sulle sue azioni potrebbe regalare ottimi profitti. Per chi è intrigato da questa sfida, esiste un’opportunità da valutare, ovvero un ETF quotato in Borsa che comprende diversi asset nel comparto tecnologico e quantistico.

Defiance Quantum ETF (QTUM) investe in questi player e nell’ultimo anno ha registrato un guadagno di circa il 45%. Il fondo comprende azioni come Microsoft e Palantir Technologies, che possono tra l’altro offrire un “paracadute” in caso i titoli più a rischio subiscano oscillazioni o perdite importanti. Questo è ad esempio accaduto quando il CEO di Nvidia ha dichiarato che per la tecnologia quantistica ci vorranno almeno altri 20 anni: azioni come Rigetti e D-wave hanno subito uno scivolone del 30% in una sola sessione. Un ottimo momento, però, che ha permesso delle interessanti speculazioni.

Ad oggi Rigetti ha una capitalizzazione di mercato di 3,19 miliardi di dollari. Nell’ultimo anno ha generato, da prodotti e servizi, profitti per 11,89 milioni di dollari.