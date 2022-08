I Paesi Baltici sono tornati alla ribalta solo ultimamente diventando centro della curiosità di tutti. La Lettonia, l’Estonia e la Lituania sono delle nazioni che difficilmente scegliamo come meta turistica. In genere la nostra prima scelta ricade sempre su posti più rinomati come la Grecia o la Spagna. Soprattutto nel periodo estivo quando vogliamo solo staccare e rilassarci in riva al mare. Ma queste stupende nazioni hanno molto da offrire, se decidiamo di dar loro una possibilità. Come, ad esempio, la Croazia o la splendida Slovenia, solo a pochi chilometri di distanza dall’Italia. Oggi ci concentreremo soprattutto sulla Capitale della Lettonia, la stupenda e affascinante Riga.

È la più bella delle capitali baltiche questa città dai due centri storici

Situata a pochi chilometri dalla costa che affaccia sul Mar Baltico, questa capitale ci lascerà senza fiato. Una città dinamica e accogliente, dove passato e presente si mescolano in modo simbiotico. Possiamo vederlo già dalla struttura architettonica di tutta la città che sembra quasi incompiuta. Sono due i centri storici da visitare in questa città che è stata anche Capitale Europea della Cultura nel 2014. Un centro storico medievale che si affianca ad uno in stile Art Nouveau. Per questo alcuni la definiscono anche la Parigi dell’Est, ma anche la Città Vecchia merita assolutamente una visita.

Cosa fare in città e cosa vedere in 2 giorni spendendo poco

Nonostante abbia molte attrazioni da offrire si può parlare di una città molto economica da visitare. Parlando della Città Vecchia, da vedere assolutamente il palazzo del Municipio e il Duomo, per poi perdersi tra le viuzze. Girovagare con il naso all’insù è il modo migliore per ammirare le bellezze di questa incredibile città. Particolarissimi alcuni degli edifici da vedere come la casa del Gatto, dei Tre Fratelli o delle Teste Nere. Attraversando il ponte non perdiamoci i quartieri di Lipsala e Kalnciema. Rechiamoci poi nel quartiere Centrs per ammirare il panorama architettonico in stile Liberty. Dopo aver esplorato tutta la città non lasciamoci sfuggire una visita a Jurmala. A poco più di 20 chilometri da Riga troveremo una spiaggia dalle acque cristalline straordinaria. Ma le temperature sono quelle che sono, in fondo è sempre il Mar Baltico.

Per tutti questi motivi Riga forse è la più bella delle capitali baltiche da visitare in pochi giorni. Ci sono nazioni che spesso sfuggono al turismo di massa ma che meritano assolutamente. Arte, storia e natura che si intrecciano fino a formare città pittoresche affascinanti che ameremo sicuramente. Poi, sicuramente non guasta affatto che molti di questi posti siano anche più economici proprio perché lontani dalla calca.

Lettura consigliata

Per una vacanza low cost scegliamo questa pittoresca città europea, bellissima ed economica in qualsiasi periodo dell’anno