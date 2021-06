Alle tanto sospirate ferie c’è ancora tempo. La maggior parte degli italiani, infatti, parte per il mare o per la montagna in agosto. Questo è il momento delle gite domenicali o dei weekend fuori porta. Per una giornata ‘culturale’, gli appassionati di musica non possono perdersi la visita a questo straordinario museo interattivo che si trova in una incantevole città del Nord che vanta una magnifica piazza.

La liuteria cremonese

Da secoli l’arte liutaria caratterizza il profilo di Cremona, piccola cittadina di tradizione agricola nel cuore della Pianura padana. Il violino è ormai divenuto un simbolo che universalmente riconduce al nome di Cremona. Basti dire che nel 2021 l’Unesco ha fatto rientrare nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell’Umanità il “Saper fare tradizionale del violino a Cremona”.

Il Museo del Violino di Cremona

Date le premesse, non poteva che trovarsi a Cremona un Museo del Violino. Inaugurato nel 2013, vi è custodita una importante collezione di strumenti ad arco che comprende anche viole, violini, contrabbassi e violoncelli realizzati da rinomati liutai, tra cui Stradivari e Guarneri del Gesù.

Concepito in maniera interattiva, il museo è organizzato in 10 sale che spaziano dall’origine del violino alla ricostruzione di una bottega di liutaio, dallo scrigno dei tesori dove sono presenti i 10 strumenti musicali più importanti della collezione comunale e della Fondazione “Walter Stauffer” al violino nel cinema, sezione in cui sono proiettati filmati su liutai cremonesi e spezzoni di film.

Auditorium

Fiore all’occhiello del Museo del Violino di Cremona è infine il suo Auditorium, dove regolarmente si tengono concerti ed esibizioni musicali.

Interamente realizzato in legno di un caldo color miele, la sala d’ascolto è stata concepita ponendo la massima importanza sul fattore acustica. L’intera struttura dell’Auditorium è disposta su “curve di livello” mentre il soffitto crea una sorta di gigantesca sfera cava.

Le superfici interne sono rivestite con doghe di legno d’acero naturale, trattato con vernici concepite per non alterare le qualità acustiche del luogo.

Molto interessante quindi anche dal punto di vista architettonico, gli appassionati di musica non possono perdersi la visita a questo straordinario museo interattivo che si trova in una incantevole città del Nord.

Cremona è inoltre nota per il suo famoso Torrazzo. Ne abbiamo parlato in questo articolo. Nel caso di un soggiorno di qualche giorno, sconfinando in Emilia Romagna consigliamo un giro sui colli piacentini.