In questo periodo dell’anno l’alimento che non può certamente mancare sulle nostre tavole è il pesce. Come secondo, come condimento per incredibili primi piatti, insomma in qualsiasi modo è comunque una delizia. Non soltanto piatti complessi ed elaborati, alcuni tipi di pesce fungono anche da ingrediente principale di una ricca ma leggera insalatona. Si pensi ad esempio alle sardine, che come detto in un precedente articolo (qui) si considerano un pesce povero ma sono un’incredibile fonte di benessere. Inoltre, la loro versatilità permette di cucinarle in tantissimi modi o acquistarle in scatola al supermercato, per mangiarle così come sono magari proprio nell’insalata.

Esistono diversi tipi di pesce, da quello azzurro ai prelibati frutti di mare e ciascuno di essi racchiude proprietà uniche.

Il pesce non è mai stato così gustoso con questi due modi di cucinarlo che ne esaltano il sapore pur mantenendolo leggerissimo

Oltre al gusto e alle speciali caratteristiche, ogni tipo di pesce si presta a diversi tipi di preparazione. Come non pensare al salmone, che possiamo gustare affumicato, marinato, cotto o addirittura crudo.

I più conservatori, invece, sono soliti preparare il pesce al forno o in padella, con un po’ d’olio e uno spicchio d’aglio. Oggi, Noi della Redazione vogliamo suggerire ai nostri amati Lettori qualcosa di diverso e originale da assaggiare questa estate. Infatti, il pesce non è mai stato così gustoso con questi due modi di cucinarlo che ne esaltano il sapore pur mantenendolo leggerissimo. E non è tutto: vorremmo anche aggiungere “pur con estrema semplicità”. Proprio così, perché si tratta di due trucchi molto facili e che ci faranno risparmiare tantissimo tempo dietro ai fornelli.

Alla griglia

Il primo dei due modi è conosciuto da tutti coloro che amano fare le cosiddette “grigliate” ed è proprio alla griglia. Possiamo cucinare in questo modo tantissimi tipi di pesce, dal pesce azzurro alle fette di pesce spada o di salmone. E perché no, anche il polpo (quante volte abbiamo anche e solo sentito parlare del polpo arrostito?). Basta condirlo con un po’ d’olio e limone e il risultato è a dir poco strabiliante.

Al sale

Il secondo modo è più particolare e vi si può ricorrere soltanto con alcune tipologie dei nostri amici del mare: al sale. Il pesce al sale è un modo di cucinarlo molto veloce e che esalta proprio il sapore del mare.

Le tipologie di pesce più adatte a questa preparazione sono le orate o i branzini, ma anche pesci molto grossi come il paolotto. Basterà ricoprire di sale e aromi il nostro pesce, infornarlo per circa 40 minuti et voilà, ecco pronto il nostro incredibile secondo piatto. Facile, buonissimo ed incredibilmente leggero.