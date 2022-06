Con l’arrivo del caldo torrido, le temperature elevate e l’umidità asfissiante mantenere le case fresche diventa un’impresa piuttosto difficile.

Per refrigerare le abitazioni molti ricorrono all’uso di condizionatori e ventilatori, tuttavia entrambi sono alimentati a corrente e per tanto presentano un certo peso sulla bolletta. Soprattutto se si commettono alcune piccole distrazioni o errori nell’uso di tale aggeggi.

Inoltre con il rincaro bollette, i prezzi dei consumi della corrente e del gas hanno raggiunto i livelli massimi, per cui prestare delle dovute accortezze in casa e nell’uso degli elettrodomestici diventa fondamentale.

È incredibile quanto consuma un condizionatore al giorno e quanto possiamo risparmiare in bolletta con questi facili trucchetti

A tal proposito è davvero strabiliante quanto un uso improprio del condizionatore possa influire negativamente in bolletta.

Si calcola mediamente che l’uso del condizionatore in un giorno abbia un costo pari a 1,77 al giorno fino ad arrivare a 3 euro. Per una spesa media di circa 60 euro mensili.

Dunque, davvero è incredibile quanto consuma un condizionatore al giorno, ma allora come fare per risparmiare in bolletta?

Furbi trucchetti per risparmiare soldi

Il primo trucchetto furbo e molto efficace sta nella scelta del condizionatore. Meglio preferire uno degli ultimi modelli dotati di tecnologia inverter. Una particolarità che rende l’elettrodomestico in grado di variare le frequenze in base alle reali esigenze. Questa tecnologia permetterebbe di ridurre i consumi fino al 40 %. Dunque un modello consigliatissimo soprattutto se lo si accende spesso. Inoltre meglio preferire ed optare per marche molto conosciute per l’acquisto di tale elettrodomestico. Questa scelta potrebbe avere un costo iniziale più alto, ma successivamente favorirebbe il risparmio. Questo perché le grandi marche hanno un capitale elevato da poter investire anche nella ricerca di nuove tecnologie come l’inverter.

Un altro trucchetto è quello di tenere accesso il condizionatore nella modalità deumidificatore. Una funzione che permette di eliminare l’umidità dall’aria rendendola meno appiccicosa e pesante. Questa modalità risulta inoltre quella che consuma di meno rispetto a tutte le altre.

Meglio evitare l’uso di condizionatori portatili che hanno un consumo ancora più elevato e che rischiano di far lievitare le bollette. Se il suo uso è indispensabile meglio optare per l’acquisto di un condizionatore portatile di alta classe energetica, così da evitare ulteriori sprechi.

Eliminare dalle stanze ogni fonte di calore inutile anche la più piccola come ad esempio la televisione o il computer che se non sono in uso è meglio spegnere, evitando anche di lasciarli in stand by.

Ancora prima di accendere il condizionatore sarebbe meglio arieggiare gli ambienti, soprattutto e sono rimasti chiusi per molto tempo. L’aria esterna infatti potrebbe essere più fresca. Tuttavia una volta accessi porte e finestre dovranno rimanere rigorosamente chiuse, per evitare un dispendio energetico inutile.

Attenzione alla temperatura

Infine ricordiamo che sarebbe preferibile evitare di scendere sotto i 7 gradi di differenza dall’ambiente esterno. Infatti un divario troppo eccessivo tra le temperature interne ed esterne aumenterebbe il consumo in bolletta di molto. In più sempre meglio evitare di scendere sotto i 19 gradi.

