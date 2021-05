Molti di noi sono molto attenti all’igiene orale e a quella degli spazzolini. Questo strumento indispensabile per mantenere i nostri denti sani e puliti deve essere disinfettato periodicamente e sostituito ogni mese. Questo però non basta, dobbiamo infatti seguire alcune regole importantissime: è incredibile ma questo è l’unico modo per evitare che i germi e i batteri del water raggiungano il nostro spazzolino da denti.

Un oggetto prezioso da tenere con moltissima cura

Oggi vogliamo parlare dello spazzolino da denti e della cura speciale che dobbiamo riservargli se vogliamo evitare problemi.

Lo spazzolino deve sempre essere pulito e igienizzato.

Dobbiamo evitare però di ricoprirlo con un cappuccio per evitare che i germi e i batteri proliferino a dismisura.

La cosa migliore da fare è tenerlo in un bicchiere lontano da altri spazzolini.

Molti di noi seguono questi consigli ma alcuni compiono uno sbaglio davvero imperdonabile che potrebbe vanificare i nostri sforzi.

Molti di noi tengono lo spazzolino sul lavandino adiacente al water. Questo è un gravissimo errore, perché quando tiriamo lo sciacquone i germi fecali possono essere vaporizzati e raggiungere il nostro spazzolino. Numerosi studi hanno infatti trovato germi fecali proprio sulle setole dello spazzolino.

Se vogliamo evitare questo disgustoso incidente dobbiamo seguire questi consigli.

Lo spazzolino va tenuto in un luogo riparato, in modo che quando tiriamo lo sciacquone i batteri non possano raggiungerlo. La posizione ideale è in alto e al riparo, e possibilmente distante dal wc di almeno due metri.

In questo modo i nostri spazzolini saranno protetti e al sicuro e noi potremo dormire sonni tranquilli.

