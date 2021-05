Sono queste le migliori idee salvaspazio per il bagno che tutti dovrebbero utilizzare ma a cui in pochi pensano

Tra asciugamani, detersivi, accappatoi e chi più ne ha più ne metta, sembra sempre di non avere spazio a sufficienza nel bagno. Infatti, questa stanza della casa è spesso la più piccola, ma in bagno si tiene una quantità enorme di prodotti come cosmetici, spazzole, medicine e molto altro.

Ecco perché trovare dei metodi per sfruttare al massimo ogni angolo è fondamentale per avere un bagno sempre in ordine e spazioso quanto serve.

Continuando a leggere, vedremo quali sono le migliori idee salvaspazio per il bagno che tutti dovrebbero utilizzare, ma a cui in pochi pensano.

Le mensole

Le mensole sono le migliori amiche degli spazi angusti, e permettono di sfruttare ogni spazio della parete, anche quelli più impensati. Infatti, se si vive in case con i soffitti molto alti, spesso capita di non sfruttare gran parte dello spazio a disposizione, perché si trova in alto.

Eppure, un’idea geniale è di installare delle mensole in alto, anche non raggiungibili comodamente, e riporre lì tutti quei prodotti che raramente servono ma che si devono avere per forza.

Portaoggetti da parete

Si tratta di piccoli recipienti collegati l’uno all’altro, uno sopra l’altro, che si possono appendere ad un gancio e usare come organizer per salvare spazio.

Per esempio, sistemandone uno accanto al lavabo, si avrà la possibilità di riporvi spazzole, creme, cosmetici ed altro ancora ordinatamente. Tra le idee salvaspazio per il bagno, questa è forse la migliore, ma in pochi ci pensano anche se tutti dovrebbero utilizzarle, per comodità ed estetica.

Armadietto con specchio

Infine, quando si sceglie lo specchio perfetto per il bagno, la scelta decisiva è l’armadietto con specchio. In questo modo, si sfrutterà lo spazio dedicato allo specchio per guadagnare ancora un po’ di posto, al riparo da sguardi indiscreti.

Seguendo questi tre semplicissimi suggerimenti, il nostro piccolo bagno non sembrerà più così piccolo e si recupererà prezioso spazio per riporre le nostre cose.