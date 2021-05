Stirare è un’operazione molto faticosa e noiosa. Oltre a richiedere molto tempo.

È normale, dunque, cercare di ridurre il più possibile le cose da stirare. Selezionando solo i capi e la biancheria che per forza devono essere stirati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Ci sono, infatti, alcuni capi, tessuti e materiali che inevitabilmente non possono essere messi in ordine negli armadi o indossati se prima non sono stirati.

L’esempio classico di un capo che non può essere indossato se non prima stirato è la camicia. Tra colli, spalle, parte centrale, maniche e polsini, le camicie prima di essere riposte nel cassetto devono essere stirate.

Al contrario, la biancheria da bagno si presta bene ad essere direttamente piegata dopo il lavaggio in lavatrice senza dover ricorrere al ferro da stiro. Ma solo se si seguono alcune preziose regole.

Quest’oggi con gli Esperti di Casa di ProiezionidiBorsa sveleremo alcuni preziosi segreti che ci faranno risparmiare tempo, energia e soldi.

Infatti, se dopo il lavaggio in lavatrice gli asciugamani sono ruvidi e duri è perché non abbiamo seguito i tre preziosi e semplici consigli della nonna.

Se dopo il lavaggio in lavatrice gli asciugamani sono ruvidi e duri è perché non abbiamo seguito i tre preziosi e semplici consigli della nonna

Per rendere morbidi e soffici gli asciugamani dopo il lavaggio in lavatrice è fondamentale seguire questi tre preziosi e semplici consigli della nonna.

Il primo prezioso consiglio della nonna consiste nel non caricare troppo la lavatrice e nel dosare bene il detersivo.

Troppi asciugamani e vestiti nel cestello della lavatrice non permettono agli stessi di risciacquarsi bene.

Idem per il detersivo. Troppo detersivo rende le fibre degli asciugamani ruvide e rigide. E ciò al contrario di quello che si pensa.

Il secondo prezioso consiglio della nonna è quello di aggiungere nel cestello, prima di avviare il lavaggio, un bicchiere di aceto bianco di circa 250 ml, 50 grammi di bicarbonato di sodio e un bel po’ di acqua calda.

Bicarbonato e aceto, in un’unica soluzione, possono sostituirsi al tradizionale detersivo per lavatrice. Smacchiano, puliscono e rendono i capi morbidi.

Il terzo ma non per questo meno prezioso consiglio della nonna, è quello di far asciugare gli asciugamani all’aria aperta.

Ma prima di stenderli è fondamentale, per non avere asciugamani ruvidi e duri dopo il lavaggio, massaggiarli delicatamente, arrotolandoli da un capo all’altro.

Ripetere l’operazione anche dall’altro capo.

Approfondimento

Dopo ogni lavaggio in lavatrice nessuno pensa a questa cosa e così muffe e batteri proliferano sia dentro che fuori la macchina