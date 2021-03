Gli inconvenienti a cui ci capita di dover rimediare non sono delimitati solo all’interno della casa ma anche, come molti ben sanno, a tutto ciò che la circonda. Soprattutto se si possiede uno spazio esterno al pian terreno come, ad esempio, un giardino. Difatti tra le abitazioni al pian terreno e le case che non fanno parte di un palazzo, gli italiani che hanno questa fortuna non sono di certo pochi. Se certamente di una fortuna si tratta, e su questo non c’è dubbio, avere un giardino comporta allo stesso tempo delle conseguenze da considerare.

Ospiti sgraditi

Anche nel bel mezzo di una grande città avere uno spazio verde vuol dire condividerlo con la fauna locale. Nella maggior parte dei casi neanche ce ne rendiamo conto in quanto si tratta di animali molto piccoli, difficilmente visibili. In altri invece, gli ospiti del nostro giardino potremmo considerarli sgraditi, sia per la loro dimensione che per cosa potrebbero fare alle piante. Dalla nostra però abbiamo delle soluzioni da mettere in pratica, alcune delle quali si rivelano veramente straordinarie. Infatti è incredibile come lasciare della carta stagnola fuori casa ci risolverà questo problema.

I gatti randagi

Oltre a topi, scarafaggi, insetti e piccioni, un animale che spesso viene a fare visita nei nostri giardini di casa è il gatto. Solitamente si tratta di esemplari randagi alla ricerca di cibo. Alcune persone si prendono cura volentieri di loro, mentre per altre rappresentano una presenza sgradita. Bene, in questo caso, proponiamo di servirsi di questo rimedio che oltre ad essere tranquillamente realizzabile, non provoca alcuna conseguenza nociva sull’animale. Vediamo di cosa si tratta. Infatti è incredibile come lasciare della carta stagnola fuori casa ci risolverà questo problema.

È proprio così, servirà solamente posizionare questa carta in punti strategici per allontanare definitivamente questi felini. Che sia sull’uscio di casa o vicino alle piante, il risultato sarà lo stesso. I gatti infatti saranno profondamente infastiditi non solo dal rumore del vento che si poggia sulla stagnola, ma anche e soprattutto dalla luce che riflette. Proprio per questo, non ci penseranno neanche a venire a far visita al giardino. Provare per credere.