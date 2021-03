Sono veramente tanti gli italiani ad ospitare dentro casa un gatto. Infatti, a differenza di altre parti nel mondo dove la stragrande maggioranza delle persone preferisce accudire cani, nel nostro paese la situazione sembra essere più equilibrata. D’altronde avere un gatto per casa è senza dubbio un’ottima scelta da prendere, se se ne ha la possibilità. Si rivelano animali estremamente indipendenti, ma allo stesso tempo in grado di mostrarci moltissimo affetto.

L’apparenza inganna

Ogni padrone di animale domestico, giorno dopo giorno, cerca di studiare le caratteristiche comportamentali del proprio amico a quattro zampe. Alle volte capita di essere convinti del motivo per cui compiono un determinato gesto, per poi rendersi conto successivamente di non aver mai capito la natura di quel comportamento. Bene, quello che andremo a raccontare ne è un esempio perfetto. Infatti ecco l’impressionante ragione per cui i gatti si strusciano sulle gambe dei padroni.

Marcare il territorio

Per quanto questi adorabili felini ci vogliano bene, non tutte le interazioni che hanno con noi sono prove di affetto nei nostri confronti. Probabilmente ci piace pensare che strofinandosi su di noi ci stiano metaforicamente abbracciando, ma non è proprio così. Ciò non vuol dire che non sappiano mostrarci affetto, infatti lo fanno in tanti modi diversi. Ma questo, certamente, non rientra nella lista. Scopriamone dunque il vero significato. Ecco quindi l’impressionante ragione per cui i gatti si strusciano sulle gambe dei padroni.

Quando il nostro micio si strofina su di noi sta portando a termine un’azione mirata al fine di marcare il territorio tramite il suo odore. Infatti i gatti hanno delle ghiandole odorifere proprio sulla guancia e nella tempia. Le parti, se ci pensiamo, che struscia più frequentemente sulle superfici e, dunque, anche sui nostri pantaloni. L’intento è quindi quello di condividere il proprio odore con noi e, soprattutto, di rafforzare la sua presenza sul territorio. Si tratta di un gesto perfettamente naturale che il felino esegue per sentirsi a suo agio nell’ambiente in cui vive. Se notiamo infatti, lo fa anche con eventuali ospiti e con i vari arredi dell’abitazione.