Pulire il bagno ogni giorno richiede il suo tempo, ma le cromature con cui sono ricoperti i rubinetti, le mensole della doccia ed altri elementi del bagno richiedono particolare ed ulteriore attenzione. Con questo articolo vogliamo spiegare come rimuovere il calcare e pulire le cromature del bagno senza fatica.

Mensole in cromatura

Per pulire le mensole cromate del bagno da calcare ed incrostazioni, dobbiamo creare una soluzione a base di acqua, sale e acqua ossigenata. Per realizzarla, mettiamo in uno spruzzino tre parti d’acqua, una di sale e due di acqua ossigenata. Mescoliamo la soluzione e spruzziamola direttamente sulla mensola da pulire. Dopo averla lasciata agire per un quarto d’ora circa, passiamo la spugna: lo sporco e le incrostazioni verranno via in un battibaleno.

Soffione della doccia

Per togliere il calcare dal soffione della doccia, prendiamo una bacinella e riempiamola d’acqua. Tagliamo due limoni a metà, mettiamoli nella bacinella ed aggiungiamo un bicchiere di bicarbonato di sodio. Essi faranno subito reazione creando una schiuma bianca e, a questo punto, immergiamo il soffione. Lasciamolo in ammollo per una ventina di minuti e passiamo sopra la spugna: il calcare sarà sparito e il soffione perfettamente lucido.

Pulsante WC in cromatura

Per pulire il pulsante del WC, versiamo dell’acqua frizzante in una boule e mettiamo in ammollo due fogli di carta assorbente. Dopo aver lasciato assorbire per bene, strizziamo i due fogli e ricopriamo con essi il pulsante del wc. Lasciamo agire per almeno 10 minuti ed asciughiamo con un panno asciutto: il pulsante rimarrà pulito e lucido.

Porta-spazzolone in cromatura

Per i depositi di sporco sulle cromature del porta-spazzolone del WC, possiamo usare il dentifricio bianco. Applichiamo quindi il dentifricio e strofiniamo con uno spazzolino. Lasciamo agire il dentifricio per 5 minuti e laviamolo sotto l’acqua corrente. Infine, passiamo un panno asciutto per ritornare ad avere un porta-spazzolone lucido.

Questi sono i nostri consigli su come rimuovere il calcare e pulire le cromature del bagno senza fatica: in poche e semplici mosse possiamo rendere la nostra rubinetteria nuovamente splendente.

