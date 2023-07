È in un meraviglioso golfo siciliano questo paradiso terrestre dove il cielo si confonde con il mare turchese

La Sicilia è una regione incantevole tutta da scoprire, una meta perfetta per le nostre vacanze estive. Ecco una straordinaria località sul mare con spiagge bianche e mare pulito e cristallino.

Molti borghi siciliani si affacciano su strepitose acque limpide e cristalline, dove potersi tuffare e rinfrescarsi. Non a caso, alcune località, sono diventate location ideali per alcuni film e serie tv, perché ricche di fascino e di panorami mozzafiato. Famosissima la serie di Montalbano, ambientata nelle città barocche di Ragusa e Modica, mentre alcune scene del Gattopardo furono girate tra Palermo, Ciminna, Palma di Montechiaro. È uscito poche settimane fa nelle sale cinematografiche il nuovo film di Indiana Jones, ambientato anche Sicilia, a Segesta, Cefalù, Siracusa e Trapani. Ebbene, ci sarebbe un altro film, in uscita a gennaio, girato in un incantevole luogo, in provincia di Messina. Si tratta del nuovo lungometraggio del bravissimo e simpaticissimo Alessandro Siani, dal titolo “Succede anche nelle migliori famiglie”.

È in un meraviglioso golfo siciliano questo paradiso terrestre dove ammirare la piscina di Venere

Il film, ancora in fase di riprese, ha un cast straordinario, oltre al protagonista Siani, vedremo Cristina Capotondi, Antonio Catania, Anna Galena, Sebastiano Somma. Ma dove hanno deciso di girare le scene del lungometraggio? Alessandro Siani ha scelto una località davvero suggestiva, a pochi passi dal mare, ovvero Capo Milazzo, situata in una posizione geografica molto particolare. Infatti, si trova proprio nella punta estrema a nord di Milazzo, a pochi passi dalle isole Eolie. Le spiagge sono popolari perché bellissime, una vera oasi dove trovare un poco di tranquillità. È in un meraviglioso golfo siciliano questo paradiso terrestre dove poter trascorrere le vacanze e godersi il mare. Qui il paesaggio naturalistico è tra i più affascinanti dell’Isola, la vegetazione cresce spontanea e rigogliosa e i sentieri sono incorniciati dai fichi d’india e ulivi. Ma ciò che lascerà letteralmente senza fiato è la presenza di una piccola piscina naturale, chiamata di Venere, posizionata tra le rocce e il mare. È una zona isolata e senza servizi, in più bisogna percorrere un sentiero un po’ lungo, ma basta organizzarsi per trascorrere lì qualche ora. L’area marina protetta di Capo Milazzo è tutta da scoprire, grazie alla varietà dei paesaggi, flora e fauna marina, una ricchezza da tutelare assolutamente.

Le spiagge più belle

Lungo la penisola ci sono vari punti di accesso a mare, a ovest troviamo la spiaggia di Ponente, che ha lidi attrezzati e zone libere. Sembra di essere dall’altra parte del Mondo per il mare azzurro e cristallino e le spiagge di ciottoli bianche. Acque turchesi anche nella Baia del Tono a nord, dove il mare è sempre calmo e i tramonti sono da immortalare per gli incredibili colori. La Croce a Mare, nella riviera di Levante, è sempre una garanzia per chi vuole trovare acque pulite e spiaggia poco frequentata.