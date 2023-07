La malattia di cui soffre Costanza Caracciolo è tipica delle donne: cosa comporta e come si guarisce

Ex velina e influencer, moglie del calciatore Christian Vieri, la soubrette ha rilasciato diverse interviste per testimoniare sofferenza e stato di salute dopo il parto. Ecco di cosa si tratta.

Sarebbe un problema post partum che colpisce il 30% delle donne. Molte di loro non ne parlano per pudore ma la Caracciolo, 33 anni, sposata, è abituata a prendere di petto le sfide. Insieme al marito testimoniano la loro vita nei social, hanno migliaia di followers, sono amati e destano curiosità. Le 2 figlie Stella e Isabel sono nate a 16 mesi l’una dall’altra e questo ha significato affrontare 2 gravidanze ravvicinate che in genere possono sempre dare qualche problema.

La Caracciolo ha dichiarato che entrambe le gravidanze hanno richiesto il taglio cesareo, il fisico ha subito cambiamenti naturali. Le critiche sono arrivate sui social che niente perdonano, ma i fan più sfegatati le sono stati vicini e lei ha trovato in famiglia la forza di reagire. Ha dichiarato che non sono mancate le persone che hanno cercato di farla sentire sbagliata. Non ha avuto modo di riprendersi nella maniera corretta tra una gravidanza e l’altra e il fisico è stato messo a dura prova.

Pochi la conoscono

La malattia di cui soffre Costanza Caracciolo di chiama diastasi addominale, i muscoli addominali solitamente paralleli e uniti da una fascia fibrosa si allontanano gli uni dagli altri. Inizialmente lo si lega ai cambiamenti del corpo dovuti alla gravidanza. Ma quando nonostante dieta ed esercizi è impossibile avere nuovamente l’addome come in precedenza è l’ecografia a far emergere il problema. La Caracciolo soffrirebbe di una distasi di 5 centimetri che però non presenta ernie ombelicali.

Lei è ottimista, sa che la vita le ha dato tanto e lo ha dichiarato apertamente. Il suo approccio è positivo nella vita di coppia, all’interno della famiglia e sul lavoro. Anche nei social si nota il modo solare con cui affronta la vita ma non tutte le persone apprezzano e allora le cattiverie ingiustificate sono da mettere in conto. Il punto vita è meno delineato, la pancetta sempre presente, le critiche non mancano a chi ha fatto del suo fisico un grande vanto. Ma i veri problemi sono altri.

La malattia di cui soffre Costanza Caracciolo si cura con la chirurgia

La diastasi addominale porta difficoltà nella digestione, senso di pesantezza, difficoltà per stomaco e intestino. Sono difficoltà legate alla patologia che permangono anche quando si segue una dieta ferrea e appositamente calibrata. Questa patologia crea poi disturbi che all’apparenza non avrebbero niente a che fare con l’addome.

Lombalgia, mal di schiena diffuso, fastidi ad anche e bacino. Inoltre questi disturbi creano disagi interiori che l’ex velina ha voluto sottolineare. Non sentirsi in forma e provare tante difficoltà può limitare la capacità di socializzare e stare in compagnia. Quasi nessuno è a conoscenza di queste problematiche prima del parto, quindi la situazione fisica muta improvvisamente senza avere la giusta preparazione. È necessario effettuare diversi interventi per cancellare il problema. Bisogna riavvicinare i muscoli e contemporaneamente effettuare una addominoplastica per eliminare la pelle in eccesso. Nell’attesa di capire quando intervenire chirurgicamente, lo sport è il modo migliore per continuare a ricercare la forma ideale.

