È in Maremma uno dei borghi toscani poco conosciuti e da visitare perché d’altri tempi

Girandola è facile rendersi conto di come l’Italia sia impregnata di storia e tradizione. Il suo passato si può rivedere soprattutto nei piccoli borghi che rendono questo territorio ancor più prezioso. Tra edifici storici e la vita che sembra trascorrere ancora come secoli fa, sono un’opportunità di relax da non lasciarsi scappare. Una di queste perle in miniatura si trova in Toscana, nella regione della Maremma. Le dimensioni non devono ingannare, perché all’interno nasconde un tesoro inestimabile.

È in Maremma uno dei borghi toscani che incanta per la sua genuinità

La Toscana è una terra ricca di possibilità, grazie alla diversità dei suoi paesaggi. Oltre che il mare, le città d’arte e la possibilità di mangiare una fiorentina coi fiocchi, potremmo valutare l’idea di visitare l’entroterra. A pochi chilometri da Grosseto sorge un borgo idilliaco, immerso tra le colline e i boschi verdeggianti. Si tratta di Montemassi, da visitare assolutamente per una toccata e fuga del weekend.

Il delizioso centro si caratterizza per le imponenti mura difensive che ne testimoniano il passato medievale. Il monumento più celebre è il castello, di origini datate attorno all’XI secolo. Una volta sede di battaglie e assedi, si presenta oggigiorno perlopiù come un rudere. Dei puntuali lavori di restauro, però, hanno consentito di mantenere intatta la struttura in alcune sue parti. Rocca a parte, anche la Chiesa di Sant’Andrea Apostolo contribuisce a fare bello il paese. L’edificio, completamente ricostruito in passato, dovrebbe ospitare ancora qualche dipinto celebre.

E per non farsi mancare nemmeno qualche attimo di folklore, qui a Montemassi si può partecipare alla manifestazione dei Quadri Viventi. L’evento si svolge annualmente e anche quest’anno ha visto impegnate tantissime persone, tra cui falegnami, parrucchieri e costumisti. L’obiettivo è quello di riprodurre famosi quadri del passato e rianimarli per le vie del paese.

Come arrivare e cosa vedere nei dintorni

Per una volta, dunque, potremmo preferire l’Italia e un borgo come Montemassi alle pur sempre intriganti mete europee. Proprio perché è in Maremma uno dei borghi toscani più belli. Pensiamo, comunque, che ulteriori opportunità ce le potrebbe offrire la zona circostante. A poca distanza ci sono borghi magnifici come Massa Marittima col suo duomo e Vetulonia, così antica da trasudare ancora di passato.

Ma come arrivare fino a Montemassi? Il percorso non è poi così difficile. Partendo con l’auto da Sud, potremmo percorrere la Statale 1 Aurelia, imboccare l’uscita Braccagni e seguire le indicazioni per il borgo. Giungendo da Nord, invece, dovremo immetterci lungo la Firenze-Siena e prendere la Statale 223. Da qui usciremo in direzione di Civitella Marittima; per finire guideremo lungo la Strada Provinciale 21.