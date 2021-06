Stanchi di condividere i dati con il web intero tra servizi di pubblicità, social e possibili hacker? Per scomparire dal web e far valere la propria privacy sono questi i primi passi da fare. Ad ogni nostro accesso nel web corrispondono dati acquisiti da compagnie. Abbiamo già analizzato insieme che non basta la modalità incognito per fermare questa condivisione poco gradita. Oltretutto è attraverso i nostri account che lasciamo molti più dati sensibili di quanti ne siamo realmente consapevoli. Per riprendere in mano la nostra privacy è da qui che dobbiamo iniziare.

Per eliminare i nostri account dal web basta davvero poco. Risalire a tutte le nostre iscrizioni è chiaramente difficile. Partendo, però, dagli account dei servizi con più visibilità possiamo eliminare le tracce più in luce e riprendere in mano la privacy.

Facebook

Facebook è uno dei social con maggiore visibilità sul web. Contiene i dati provenienti da milioni di utenti e non è nuovo in quanto ad attacchi hacker. Cancellarsi da questo social è per fortuna semplice da computer. Per prima cosa clicchiamo sul triangolo capovolto in alto a destra. Andiamo sulla voce Impostazioni e Privacy e successivamente su Impostazioni. Sulla barra a sinistra clicchiamo, quindi, sulla voce Le tue informazioni su Facebook. Scegliamo la voce Disattivazione ed eliminazione, quindi l’opzione Elimina account e Continua all’eliminazione dell’account. A questo punto ci verrà chiesto se vogliamo procedere con la disattivazione o l’eliminazione. La seconda opzione è la nostra scelta.

Per scomparire dal web in modo semplice e far valere la propria privacy sono questi i primi passi da fare

Terminati i passaggi guidati avremo 30 giorni di tempo per accedere all’account e cambiare idea. La procedura illustrata sarà di poco distante da quella di altri servizi simili. Facebook è solo uno dei tanti servizi da cui partire per scomparire dal web. Twitter, Instagram, Amazon e non solo hanno uguale importanza nella procedura di cancellazione. Purtroppo, sparire del tutto è quasi impossibile per la quantità di dati diffusa durante gli anni, ma iniziare dai servizi grossi fa la differenza.