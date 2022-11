Prima di Natale 3 segni troveranno l’amore vero e beati i 2 che vedranno aumentare il conto in banca

Sarà un dicembre di grandi decisioni per l’Ariete, che dovrà scegliere se portare avanti o meno un rapporto logoro. Anche dal punto di vista economico potremmo guadagnare di più. Però vuol dire meno tempo libero per noi.

Per il Toro è un periodo di grande generosità e spesso mette gli altri davanti a sé. Con il rischio, però, che nel momento del nostro bisogno, nessuno ci darà una mano. E a dicembre, purtroppo, capiterà, lasciandoci l’amaro in bocca.

Prima di Natale 3 segni troveranno l’amore vero e, tra questi, i Gemelli. La cosa curiosa, però, è che si tratta di una persona del nostro passato, che incontreremo tra non molto. E scatterà la fatale scintilla.

Viaggio in vista per il Cancro, mentre ci sarà da stappare Champagne per il Leone

Il Cancro dovrà battibeccare con qualcuno che riteneva veramente amico. Il che guasterà e non poco le festività natalizie. E anche finanziariamente le cose non vanno per niente bene, anche se ciò non ci impedirà di passare qualche giorno dove la vita costa meno.

Sarà un dicembre decisamente positivo per il Leone, e non solo da un punto di vista sociale, visto che improvvisamente tutti ci invitano a pranzo o a cena. Gli astri, infatti, guardano i single con favore anche per l’amore. E, dal punto di vista economico, è arrivato il momento di giocare al Lotto con un trucco.

Se la Vergine ha trascorso un intero anno a rimpiangere il passato e a cancellare il 2022, dicembre è il mese giusto per non guardarsi più indietro, ma in avanti. Il nostro oroscopo, infatti, ci preannuncia che il prossimo anno andrà meglio, in particolare un progetto al quale stiamo lavorando.

Scorpione, amore in vista, ma attenzione a non vederci già sposati e che problemi per la Bilancia

Dicembre complicato, in amore, per la Bilancia. I single che hanno puntato una persona interessante rischiano seriamente di vedersela portare via. Il che ci deprimerà, e non poco, facendoci passare la voglia di trascorrere il Natale con gli altri. La rabbia, anche verso noi stessi, non aiuta, però.

Lo Scorpione, come sempre, ha davanti delle grandi prospettive dal punto di vista sentimentale. Alcune app di incontri che i singoli hanno scaricato, infatti, promettono di farci incontrare qualcuno che non durerà solo una cena. Attenzione, però, a non correre o l’altra persona scapperà via.

Il Sagittario è tentato di cambiare lavoro e, soprattutto durante il ponte natalizio, si concentrerà sui pro e sui contro. Gli astri dicono che dal punto di vista economico dovremmo farlo. Però sapendo che sacrificheremmo la vita famigliare e sociale.

Prima di Natale 3 segni troveranno l’amore vero, come l’Acquario

Il Capricorno non sta vivendo un momento positivo dal punto di vista degli affetti. In amore, forse, se smettessimo di dare la colpa all’altro potremmo vedere un poco di sereno. E in amicizia dovremmo piantarla di parlare solo di noi stessi, senza interessarci agli altri.

Fine dicembre a 4 stelle per l’Acquario che, finalmente, vivrà una bella storia d’amore. Attenzione, però, che per essere quella definitiva occorrerà gran pazienza.

Sarà un dicembre insolitamente strano per i Pesci, che andranno al di fuori dei soliti schemi. Scelta che sorprenderà gli altri e che potrebbe portare qualche beneficio al nostro conto in banca.