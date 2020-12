Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Questa è veramente una notizia molto interessante. Già è disponibile per tutti dall’8 dicembre una novità molto utile in questo periodo di festa e che fa evolvere sempre più questa applicazione tanto usata nel mondo. È così finalmente arrivata la nuova e incredibile funzione di WhatsApp.

L’evoluzione di WhatsApp

WhatsApp la conosciamo tutti come un’applicazione per scambiare messaggi. Si pensi che ogni giorno vengono scambiati circa 100 miliardi di messaggi in tutto il mondo. Senza dubbio è una vera app di comunicazione usata da tutti.

Ebbene ora l’app ha deciso di ampliare i suoi servizi a tutti i suoi utenti. È già presente da gennaio 2018 la funzione Business di WhatsApp, che permette a chi vende tramite Facebook e Instagram di farlo attraverso l’app. Ma ora arriva per tutti gli altri utenti la funzione “carrello”.

La nuova funzione di WhatsApp

Questa nuova funzione permette all’applicazione di offrire a tutti un carrello per la spesa, dove porre i prodotti che si comprano su internet. Chi visita un sito on line e trova dei prodotti che gli interessano li può sistemare nel carrello che offre WhatsApp.

Il carrello si riempie così di prodotti che possono essere visionati, alcuni eliminati, di altri si possono chiedere informazioni e alla fine anche comprati.

La spesa in questo modo diventa molto più agile.

Come funziona in Italia

È finalmente arrivata la nuova e incredibile funzione di WhatsApp. Questa caratteristica del carrello di WhatsApp è già attiva in tutto il mondo a partire da ieri 8 dicembre, e dunque anche in Italia. Non bisogna fare nulla di particolare per averla, perché non ha bisogno di un aggiornamento specifico, è già lì.

Quando si va su un sito in cui il venditore ha WhatsApp Business, noi abbiamo automaticamente il carrello dell’app. Nel mondo sono parecchi che utilizzano Business per vendere, ma in Italia sono ancora pochi. Di fatto con questa funzione a disposizione degli acquirenti del carrello e dei venditori con Business, sicuramente si avrà una diffusione maggiore di questo semplice sistema di vendita e acquisto.

Il mondo del commercio tramite internet si allarga ancora di più e la sicurezza della rete anche. A questo proposito si faccia attenzione alla truffa che svuota il conto corrente.