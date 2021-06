Negli ultimi anni sempre più persone decidono di abbandonare le città e di trasferirsi in campagna. Un dato in netta controtendenza rispetto all’esodo verso le città degli ultimi decenni. Questa riscoperta della campagna può essere dettata da vari fattori. La voglia di abbandonare la frenesia della città per una migliore qualità della vita potrebbe essere uno di questi. Un fattore determinante però è senza dubbio la costante crescita del settore agricolo.

Attualmente l’Italia è al primo posto in Europa per numero di aziende agricole condotte da giovani sotto i 35 anni. Un dato peraltro destinato a crescere con i 5,27 miliardi stanziati con il Recovery Plan a favore dell’economia circolare e dell’agricoltura sostenibile.

Nell’epoca della tanto discussa “svolta green” del nostro paese, l’idea di lasciarsi alle spalle il caos della città è più di una semplice fantasia.

Se davvero si desidera lasciare la città per vivere circondati dal verde e dagli animali, un’ottima idea potrebbe essere quella di avviare una fattoria didattica. Questa è l’attività perfetta per vivere immersi nella natura e trasformare una passione in un fantastico lavoro.

Una fattoria didattica è una struttura che unisce l’attività di una normale azienda agricola, anche piccola, con l’attività educativa vera e propria.

Questo tipo di struttura concede ai visitatori l’opportunità di conoscere gli animali, la natura, i processi produttivi dei prodotti agricoli e molto altro.

L’idea di creare un ponte fra la città e la natura si è sviluppata inizialmente nei paesi del nord Europa. In Italia le prime fattorie didattiche sono apparse verso la fine degli anni ’90. Da allora il numero è sempre cresciuto.

I motivi di questa crescita sono dovuti senz’altro all’aspetto educativo e pedagogico delle fattorie. Queste strutture attirano quotidianamente famiglie e scolaresche che desiderano passare una giornata immersi nella natura. Ma non si tratta solo di una piacevole giornata all’aperto. Fondamentale è anche l’apporto di queste strutture in termini di sensibilizzazione al rispetto della natura e degli animali.

Spesso queste attività si vanno ad affiancare ad aziende agricole già esistenti, poi convertite in fattorie didattiche. Ma nulla vieta di creare la propria attività indirizzandola direttamente verso questo tipo di azienda.

Se si è stufi della città e dei suoi ritmi, questa è l’attività perfetta per vivere immersi nella natura e inventarsi un ottimo lavoro.