Si avvicina la stagione estiva e molte famiglie italiane stanno scegliendo in quali luoghi trascorrere il periodo di ferie. Chi abita nelle zone settentrionali guarda con molto interesse la possibilità nuotare, stare in riva al mare e passeggiare su spiagge lunghe chilometri. E in Italia non mancano certo coste e lidi da visitare e di cui godere per qualche giorno lontano dai rumori e dall’inquinamento delle città. Chi desidera viaggiare deve tuttavia valutare anche con i costi che comportano non solo gli spostamenti, ma anche il soggiorno in località di mare. Ciò nonostante è davvero incredibile quanto costa una vacanza di una settimana alle Maldive del Salento e quanto poco si spende per mangiare in Puglia.

Le spiagge da visitare nel Salento sono innumerevoli e le più famose restano la Baia dei Turchi, Punta Prosciutto, Punta Pizzo e Punta della Suina. Ma la vera spiaggia delle Maldive di Italia si trova proprio in un piccolo comune di Lecce nella Marina di Pescoluse, tra S. Maria di Leuca e Gallipoli e per esser precisi, in circa 6 km di spiaggia tra Torre Pali e Torre Vado come specificato da ricerca Google qui. Benché sia meta di illustri e innumerevoli turisti la spiaggia di Pescoluse è una località balneare che offre prezzi vantaggiosi e ottime soluzioni di alloggio. E con ciò si intende in particolare l’assoluta vicinanza a spiagge libere, paesaggi incontaminati, paesaggi spettacolari e grotte carsiche. Anche una famiglia di 4 persone può soggiornare in una frazione o paesino vicinissimo al mare senza spendere somme di denaro prodigiose. E anzi è davvero incredibile quanto costa una vacanza di una settimana alle Maldive del Salento e quanto poco si spende per mangiare in Puglia.

Non è certo un caso che eminenti riviste come National Geographic e New York Times abbiano eletto la Puglia come la Regione più bella del mondo. In più si aggiunge il vantaggio di poterla visitare con pochi soldi in tasca e di poter gustare eccellenze della tradizione culinaria. Il costo a persona per una cena a base di antipasti e arrosto misto di carne con vino di produzione della casa non supera i 30 euro. Può sembrare incredibile, ma si spende ancor meno se si opta per un primo piatto con frutti di mare o delle orecchiette alla barese con cacioricotta. Allo stesso modo il presso di una pizza margherita si attesta attorno ai 4/5 euro e sale a 6/7 euro quella con impasti speciali a base di farina di kamut, farro, cereali, grano arso ecc.

La soluzione ideale e più conveniente per alloggiare in prossimità del mare prevede la sistemazione in una casa vacanze. Si può scegliere tra monolocali, bilocali e ville o appartamenti più spaziosi a seconda delle esigenze e i prezzi sono davvero incoraggianti. Soprattutto le famiglie più numerose potrebbe avvantaggiarsi delle offerte last minute che partono da 500 euro a settimana. Ciò in particolare se si sceglie l’ultima settimana di giugno, sebbene anche a luglio è possibile pernottare a soli 1.200 euro. Ecco perché è davvero incredibile quanto costa una vacanza di una settimana alle Maldive del Salento e quanto poco si spende per mangiare in Puglia.

